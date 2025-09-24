Na maanden vertraging wordt herstel Utrechtse werfkelder hervat op 29 september

Het herstel van de werf tussen de Bakkerbrug en de Bezembrug wordt op maandag 29 september weer opgepakt. De werkzaamheden liepen vertraging op door een beschadigde riolering en een zomerstop om ruimte te maken voor de horeca. Naar verwachting zijn de werf en de walmuur in april 2026 vernieuwd, een jaar later dan oorspronkelijk gepland.

De werkzaamheden aan de westzijde van de Oudegracht, aan de kant van de HEMA, begonnen al in oktober 2024. De gemeente startte toen met het boren van gaten in de oude walmuur, de muur in het water. Over bijna de hele lengte van de werf zijn vervolgens buispalen als fundering voor de nieuwe walmuur in de grond geschroefd. Daarbij werd in maart de riolering geraakt, wat tot vertraging in de planning leidde. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden in april 2025 afgerond zijn, maar het laatste deel wordt nu dit najaar pas uitgevoerd.

Vanaf 29 september wordt de oude walmuur verwijderd en worden de buispalen met elkaar verbonden. Vervolgens wordt de nieuwe walmuur – die vooraf al is gemaakt – op de buispalen geplaatst. Daarna wordt de werf opnieuw bestraat. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden aan zowel de walmuur als de werf in april 2026 zijn afgerond.

Overlast

De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 tot 16.00 uur. De gemeente probeert geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de bereikbaarheid op straatniveau. De panden aan de werf blijven toegankelijk via een of meerdere werftrappen. Ook afvalinzameling en bevoorrading via het water blijven mogelijk.

