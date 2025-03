Riool geraakt tijdens herstel werf in centrum Utrecht; werk wordt nu over de zomer getild

Tijdens werkzaamheden aan de werf tussen de Bakkerbrug en Bezembrug in het centrum van Utrecht is per ongeluk het riool geraakt. Hierdoor is het herstel uitgesteld en wordt het werk niet in april afgerond, maar pas na de zomer hervat.

In oktober 2024 begon het herstel van de werf aan de westzijde van de Oudegracht tussen de Bezembrug en Bakkerbrug. Er zijn gaten geboord in het deel van de oude walmuur dat onder water staat. Vervolgens zijn over nagenoeg de gehele lengte palen de grond ingeschroefd. Deze palen zijn de fundering van de nieuwe walmuur.

Bij dit werk is de onderliggende riolering geraakt. “We hebben eerst een omleiding voor het riool gemaakt om ervoor te zorgen dat het rioolwater uit de werfkelders goed afgevoerd kon worden en daarna de riolering hersteld”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

Lente en zomer

Vanwege dit incident is het herstel van de werf uitgesteld. In eerste instantie zouden de werkzaamheden in april worden afgerond, maar dat gaat nu niet meer lukken. Omdat er in de lente en de zomer veel mensen op de werven en het water van de Oudegracht zijn, wordt in die periode niet gewerkt.

“In oktober gaan we weer verder met de werkzaamheden”, schrijft de gemeente. “Dan breken we de oude walmuur af en verbinden de buispalen met elkaar. Daarna plaatsen we de nieuwe walmuur […] op deze buispalen. Tot slot bestraten we de werf weer. We verwachten dat de werkzaamheden aan de walmuur en werf in april 2026 helemaal klaar zijn.”