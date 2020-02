Na uitspraak ja-ja-sticker direct aankondiging voor omstreden huis-aan-huismagazine in Utrecht

De ja-ja-sticker geldt in Utrecht voorlopig niet meer voor kranten en er is direct een aankondiging gedaan voor een nieuw wekelijks huis-aan-huismagazine: CITY Utrecht. Het magazine werd eerder in Amsterdam opgericht door onder meer oud-hoofdredacteur van De Telegraaf Sjuul Paradijs.

Utrecht was de eerste gemeente waarbij de ja-ja-sticker – waarbij bewoners actief moeten aangeven dat ze drukwerk willen ontvangen – naast reclamefolders ook voor huis-aan-huiskranten zou gelden. Maar de rechtbank heeft de maatregel van de gemeente Utrecht tegengehouden.

Het systeem zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin de vrijheid van meningsuiting, waaronder de persvrijheid, wordt beschermd.

CITY Utrecht

Daags na de uitspraak meldt uitgeverij H.A.H. Retail dat er binnenkort een editie van CITY naar Utrecht komt. “De weg voor het verschijnen van CITY in de vierde stad van Nederland is vrijgemaakt na een arrest in hoger beroep van het gerechtshof Arnhem”, aldus de uitgeverij in een persbericht.

Het Amsterdamse mediabedrijf van Sjuul Paradijs en Jan-Kees Emmer, Trusted Media, is verantwoordelijk voor de inhoud van het blad. Het streven is om het eerste landelijke huis-aan-huismagazine van Nederland te worden en is grotendeels gevuld met advertenties, er wordt gestreefd naar 25 procent journalistieke inhoud.

Kritiek

Het magazine werd in 2018 gelanceerd in Amsterdam en wordt inmiddels ook in Tilburg en Haarlem uitgegeven. Het blad, gedrukt op gerecycled duurzaam papier, werd in de hoofdstad gelanceerd na de invoering van de ja-ja-sticker aldaar voor reclamefolders. Via het blad kunnen advertenties toch nog huis-aan-huis verspreid worden.

Het blad werd in de Amsterdamse gemeenteraad fel bekritiseerd. Het zou gaan om een reclamefolder en daarmee het Amsterdamse folderverbod bewust omzeilen.

Er werd zelfs gesteld dat de gemeente niet mee zou werken aan interviews en columns van het blad, maar dat werd uiteindelijk tegengehouden door de raad.

De gemeenteraad in Amsterdam kwam later tot de conclusie dat het blad voldoet aan de regels en dus verspreid mag worden. De verspreiding van CITY vindt plaats in de Ja-gestickerde brievenbussen en via de ongestickerde brievenbussen.

Utrecht

Utrecht was de eerste gemeente waarbij de ja-ja-sticker naast reclamefolders óók voor huis-aan-huiskranten zou gelden.

De regel ging 1 januari in waarop Stadsblad Utrecht naar de rechter stapte. De krant was het niet eens met de maatregel omdat ze vreesden voor hun voortbestaan. Als nog maar weinig huishoudens een krant willen ontvangen zullen adverteerders ook gaan afhaken. Ook zou de journalistiek geschaad worden door het nieuwe systeem. De Nederlandse Vereniging van Journalisten sprak zelfs van een doodsteek.

Van de baan

De gemeente en de rechter waren tijdens het eerste kort geding waren niet overtuigd van de kritiek. De rechter in hoger beroep wel. Stadsblad Utrecht mag voorlopig worden bezorgd, tenzij er een nee-nee-sticker is aangebracht.

De ja-ja-sticker voor huis-aan-huiskranten is nu voorlopig van de baan, er loopt nog een zogenoemde bodemprocedure waarbij er dieper op de materie wordt ingegaan en waaruit ook een uitspraak volgt. De uitspraak die nu is gedaan loopt hierop vooruit.

Wethouder Klaas Verschuure reageerde met een raadsbrief op de uitspraak en stelde dat de uitspraak in het kort geding wordt bestudeerd. Er wordt nog bepaald welke stappen kunnen worden genomen.