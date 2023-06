Na weken zonder regen komen er onweersbuien; KNMI kondigt code geel af

Het heeft al weken niet echt geregend. Zondag vielen er op een paar plekken in de regio wat spatjes, maar dinsdag worden er echt stevige onweersbuien verwacht. Het KNMI heeft vast code geel afgekondigd.

Het groen in de stad is door het uitblijven van regen op veel plekken al verlept geraakt en veel grasvelden zijn geel geworden. Er is al een maand geen regen gevallen en dus is het zeer droog. Mogelijk komt daar dinsdag tijdelijk verandering in, want het KNMI verwacht stevige onweersbuien.

Dinsdag tussen 16.00 en 18.00 uur bereiken stevige onweersbuien het zuidwesten van het land. In de avond trekken de onweersbuien verder over Nederland. Bij de buien kan lokaal veel neerslag in korte tijd vallen, is plaatselijk hagel tot 2 centimeter mogelijk en kunnen windstoten tot 75 kilometer per uur voorkomen. Code geel is in Utrecht van kracht tussen 18.00 en 23.00 uur.