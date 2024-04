Na zon komt regen; KNMI geeft code geel af voor Utrecht

Het lenteweer van afgelopen dagen wordt vanmiddag afgebroken door hevige buien. Het KNMI heeft code geel afgekondigd. Vanaf 14.00 uur is er kans op onweer, hagel en zware windstoten.

De warme temperaturen zijn weer even over. Vanmiddag trekken er stevige buien over het land. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen die in Utrecht voor hinder zorgen. De sterkte van de zware windstoten ligt tussen 75 en 100 km/u, uit een westelijke richting.

De komende dagen komt het kwik niet boven de 12 graden, aldus het KNMI. Ook blijft er kans op een bui.