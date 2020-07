Naast alle vogels, herten en geiten straks ook twee alpaca’s in vernieuwde Dierenweide Julianapark

De verbouwing van de dierenweide in het Julianapark in Zuilen is bijna klaar. Er is een inhaalslag gemaakt van meerdere jaren achterstallig onderhoud, het rattenprobleem is beteugeld en er is nieuw hekwerk voor de volières. Ook zijn al een aantal nieuwe dieren ingetrokken. Deze zomer nog komen daar ook twee alpaca’s bij.

Dit jaar bestaat Dierenweide Julianapark 111 jaar, waarbij vorig jaar de nieuwe stichting Dierenweide Julianapark als doel heeft gesteld om het park weer in oude glorie te herstellen. Vorige week is er ook een crowdfundingcampagne gestart om, ‘als kers op de taart’, twee alpaca’s in de weide te verwelkomen.

Tom Heimweg, vrijwilligers van de dierenweide, vertelt wat er allemaal is opgeknapt: “Al het zichtbare hekwerk van onze tien volières is vernieuwd. Dat zijn kooien waar onder meer zebravinkjes en valkparkieten in rondvliegen. Maar er lopen nu ook kippen en kwartels en konijntjes in rond. Het materiaal van de kooien was zo verouderd en verroest, dat je bijna niet meer naar binnen kon kijken.’’

En Heimweg vertelt verder: “Omdat we een klein budget hebben, heeft Remion, het bedrijf dat het hekwerk heeft geleverd en geplaatst, ons een grote gunst verleend door de prijs flink te verlagen. Daarnaast zijn de vrijwilligers hard bezig met de laatste loodjes aan schilderwerk en het inrichten van de volières.”

Huisstijl

Bij de oprichting van de dierenweide 111 jaar geleden, waren de volières van simpel gaas en gebogen staal, en stonden de volières kris kras door het park. Voor de ‘nieuwe’ huisstijl is gekozen voor monumentengroen en gebroken wit.

Aan ‘de binnenkant’ van de dierenweide, de educatieve ruimte, hangen nu foto’s van vroeger en informatie over de geschiedenis van het park. Heimweg: “We zijn aan het kijken wat we nog meer met deze plek kunnen doen. In de toekomst willen we dat groepen dit kunnen boeken, zoals basisscholen. Maar ook ouderen die generaties geleden al aan de hand van vader of moeder door het Julianapark liepen. We kunnen ook uitleg geven over de dieren en de unieke flora en fauna in het park.”

Alpaca’s

Alhoewel er nu al veel mooie dieren op de wei lopen, is er nog ruimte voor nieuwe aanwas. Want er is naar eigen zeggen nog genoeg plek en nieuwe dieren trekken meer bezoekers. Heimweg: “We hebben herten, schapen, verschillende soorten vogels en parelhoenders, maar toen het idee geopperd werd wat betreft Alpalca’s was iedereen meteen om.”

Vorige week is Heimweg een crowdfunding gestart om de alpaca’s te kunnen kopen. “Iedereen in mijn omgeving is lyrisch over die beesten. Ze zijn schattig, zacht en ik denk dat ze veel bezoekers gaan aantrekken. Er is nu al 2.200 euro opgehaald en als we de 2.500 halen, gaan we samen met de veearts de alpaca’s uitzoeken.”

Wanneer de alpaca’s worden vrijgelaten in Dierenweide Julianapark hangt nog af van hoe hard het gaat met de crowdfunding. Heimweg zegt dat ze het voor het einde van augustus willen realiseren, zodat mensen nog in de zomervakantie rustig kunnen genieten van de nieuwe dieren.