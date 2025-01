Naast wedstrijddagen van FC Utrecht gaat tram ook tijdens open dagen van scholen rijden

Eerder deze maand werd al bekend dat de Uithoflijn in het weekend gaat rijden wanneer FC Utrecht thuis speelt. Nu laat de provincie weten dat de tram ook rijdt tijdens open dagen van de onderwijsinstellingen. “Een langgekoesterde wens gaat hiermee in vervulling”, aldus de provincie.



Toen tram 22, ook wel bekend als de Uithoflijn, in gebruik werd genomen, reed het voertuig niet in het weekend. Daar werd voor gekozen omdat er te weinig mensen gebruik zouden maken van de lijn. De gemeente had eerder al bij de provincie gevraagd om de tram toch in het weekend te laten rijden, zodat mensen dan gebruik kunnen maken van de P+R op het Utrecht Science Park. Ook zou lijn 22 gebruikt kunnen worden door supporters om naar de Galgenwaard af te reizen.

In 2024 werd al een keer een proef gedaan tijdens wedstrijddagen en destijds maakten veel supporters gebruik van de lijn. Daardoor werd eerder dit jaar besloten de dienstregeling uit te breiden, en de tram ook tijdens Eredivisiewedstrijden van FC Utrecht te laten rijden.

Nu zijn daar de open dagen van de Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU) aan toegevoegd. Zo rijdt de tram bijvoorbeeld op 18 januari tijdens een wedstrijd tegen AZ, op 8 maart tijdens een open dag van de UU en op 15 maart tijdens een open dag van de HU en een wedstrijd tegen NEC.