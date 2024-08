Nieuw 3D-lab moet specialisten van St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht helpen om uitvoeren operaties te verbeteren

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht heeft een nieuw 3D-lab. In het lab worden 3D-modellen gemaakt die medisch specialisten helpen om operaties beter voor te bereiden, nauwkeuriger uit te voeren en de operatietijd te verkorten.

In het 3D-lab worden verschillende modellen gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om 3D-modellen van organen, bloedvaten en gewrichten, die gebruikt kunnen worden voor scholing en training van medisch personeel, bij het voorbereiden van operaties of om patiënten uitleg te geven over de ingreep die ze moeten ondergaan.

Daarnaast worden in het lab boor- en zaagmallen gemaakt, die de chirurg tijdens de operatie helpen om zaagsneden en schroeven op precies de goede plek in het bot te plaatsen. Deze techniek wordt gebruikt als het bot rechtgezet moet worden na een botbreuk of vergroeiing.

Om een 3D-print te kunnen maken, wordt eerst een CT- of MRI-scan gemaakt. Speciale software zorgt er vervolgens voor dat het model 3D geprint kan worden. De 3D-printer verwarmt de materialen en print die laagje voor laagje op een printplaat.

Voordelen

Vera Lagerburg is klinisch fysicus bij het St. Antonius Ziekenhuis. Zij vertelt over de voordelen van het gebruik van 3D-modellen. “Wanneer een patiënt bijvoorbeeld aan de nier geopereerd moet worden, kan de chirurg voor de operatie de 3D-nier van alle kanten goed bekijken”, zegt Lagerbrug. “Zo kan de chirurg zich beter voorbereiden op de operatie. En niet alleen zorgverleners hebben hier profijt van; ook patiënten begrijpen beter wat er gaat gebeuren wanneer ze een 3D-model in hun handen hebben.”

Het ziekenhuis gaat de komende tijd onderzoeken bij welke aandoeningen het gebruik van het 3D-lab het meest toevoegt. Volgens het ziekenhuis zal het vooral gaan om aandoeningen die complex of zeldzaam zijn.