Nieuw asielbuurtcentrum met 220 bewoners geopend aan de Vlampijpstraat

Aan de Vlampijpstraat is een nieuw tijdelijk asielbuurtcentrum geopend. De opvanglocatie biedt onderdak aan maximaal 220 vluchtelingen. Er wordt gewerkt volgens een methode die de mensen in de opvang, omwonenden en andere Utrechters verbindt.

In het nieuwe asielbuurtcentrum (abc) wordt gewerkt volgens het zogenoemde plan Einstein. Vluchtelingen krijgen hierbij niet alleen onderdak, maar ook de kans om vaardigheden te leren. Het idee is om door samen te wonen, werken en leren een sociaal netwerk op te bouwen.

Samenwerking

De huiskamer van de opvang speelt daarbij een belangrijke rol, zegt de gemeente. “Hier kunnen nieuwkomers en buurtbewoners elkaar ontmoeten en samen deelnemen aan activiteiten. Iedereen uit de buurt is welkom. De activiteiten worden georganiseerd met en door diverse Utrechtse organisaties, buurtbewoners en in samenwerking met het COA.”

Rachel Streefland, wethouder Asiel, is te spreken over het nieuwe abc: “Utrecht wil als stad van mensenrechten ook in de toekomst een bijdrage blijven leveren aan de opvang van vluchtelingen.” Volgens haar hoort een uitbreiding van opvangcapaciteit in het verlengde van de groei van de stad. “Plan Einstein inspireert mensen en nodigt uit om elkaar te ontmoeten, contact te maken, verhalen te delen en zo een nieuwe, sociale gemeenschap op te bouwen.”

Tekeningen

In het nieuwe abc zijn ook afbeeldingen te zien over de mensen die deelnemen aan plan Einstein. “Hierin staan de kleurrijke tekeningen van Myrthe van Heerwaarden centraal die verhalen laten zien van vluchtelingen, buurtbewoners en andere Utrechters”, zegt de gemeente. “De tekeningen geven een beeld van het leven in het asielbuurtcentrum, hoe mensen elkaar ontmoeten en van elkaar leren.”

De expositie is na de Vlampijpstraat nog te zien bij theater Stefanus in Overvecht.