Nieuw depot voor Centraal Museum, gemeente en provincie Utrecht op Lage Weide stap dichterbij; plannen ter inzage

De plannen voor het nieuwe depot dat op industrieterrein Lage Weide moet komen, zijn een stap verder. In het depot komen collecties van het Centraal Museum en de afdelingen Erfgoed van de gemeente en provincie Utrecht. Daarnaast zijn er plannen voor een parkeerplaats voor vrachtwagens op Lage Weide, die de parkeeroverlast op het industrieterrein en het Werkspoorkwartier moet verminderen.



Aan de Isotopenweg op industrieterrein Lage Weide moet een nieuw, modern en duurzaam pand komen waar het Centraal Museum en de afdelingen Erfgoed van de gemeente en provincie Utrecht hun collecties gaan bewaren. Het Universiteitsmuseum zal ook een ruimte huren in het nieuwe depot.

Momenteel worden de collecties van het Centraal Museum en de Erfgoeddepots van de gemeente en provincie bewaard in een gebouw aan de Vlampijpstraat. Omdat dit pand vol is en niet meer voldoet aan de eisen startte de zoektocht naar een nieuwe plek. In 2020 werd besloten dat de locatie aan de Isotopenweg de beste optie zou zijn. Destijds was het plan dat de bouw zou starten in 2022, maar in het huidige plan staat 2026 als begindatum.

Vrachtwagenparkeerplaats

Op de locatie aan de Isotopenweg moet ook een parkeerplaats voor vrachtwagens komen. Er komen ongeveer twintig parkeerplekken met daarbij sanitaire voorzieningen. Daarvan worden voorlopig twee parkeerplaatsen ingericht voor het elektrisch laden van vrachtwagens. De extra plekken moeten de parkeeroverlast op Lage Weide en in het Werkspoorkwartier verminderen. Zo parkeren chauffeurs hun vrachtwagens op plekken waar dat niet wenselijk is, aldus de gemeente.

Om het nieuwe depot en de parkeerplaats te realiseren moeten zo’n 300 bomen gekapt worden. Daarvoor plaatst de gemeente 400 bomen terug. Inwoners en belanghebbenden kunnen tot 31 juli hun mening laten horen over de plannen die ter inzage liggen op het stadskantoor.