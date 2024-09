Nieuw fotoboek uit Utrecht: Zicht op de Domtoren

Na ruim vijf jaar verscholen te zijn geweest achter een geraamte van steigerbuizen is de Domtoren van Utrecht weer te zien. De ingrijpende restauratie zit er bijna op. Het icoon van de stad straalt weer en is volop vanaf straten en pleinen te bewonderen.

De Domtoren steekt trotst boven de stad uit, en dat mag gezien worden. Het is dit zicht op de toren dat wij gefotografeerd hebben. Niet vanaf straten en pleinen, maar vanuit andere iconische gebouwen als TivoliVredenburg, de werkkamer van de burgemeester, de centrale bibliotheek, de Rabobank-torens aan de Croeselaan, maar ook vanuit de woonkamers, keukens en slaapkamers bij gewone Utrechters thuis.

Bestel alvast het boek

Al deze aanzichten worden gebundeld in het grote fotoboek ‘Zicht op de Domtoren’ dat in november klaar moet zijn. Om het boek compleet te maken is ook het fraaie uitzicht vanaf de Domtoren volledig 360 graden vastgelegd. Deze foto’s zijn ook in het boek te vinden en maken het een must voor iedere Utrechter.

Het boek is hier voor 30 euro te bestellen in de voorverkoop. Door het boek nu al aan te schaffen help jij mee om het ook daadwerkelijk gedrukt te krijgen!

Hieronder alvast enkele impressies! Foto’s door Robert Oosterbroek