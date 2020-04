Nieuwe aanpak om de historische Utrechtse werven te redden

Er is in het verleden te veel misgegaan bij het herstellen van het Utrechtse wervengebied. Het project heeft al tientallen miljoenen euro’s gekost en het werk is nog niet klaar. De gemeente heeft dinsdag een nieuw plan gepresenteerd.

De Utrechtse werven zijn uniek. Nergens in de wereld zijn de grachten zo opgebouwd als in onze stad. Dus toen in 2006 bleek dat de kades op veel plekken rot waren, werd al snel besloten dat er moest worden ingegrepen. Er werd een groot plan gemaakt en er kwam geld beschikbaar.

In 2018 was echter 84 procent van het geld op en maar 63 procent van het werk klaar. Er was ook al steeds meer geld in het project gestopt. In 2017 werd duidelijk dat het vrijgemaakte geld van 35,6 miljoen euro niet voldoende was. Het bedrag werd verhoogd naar 47,5 miljoen euro, maar ook dit bleek niet voldoende. In 2018 werd het bedrag verder verhoogd naar 63,6 miljoen euro en een jaar later naar 67,6 miljoen euro. Maar ook dit is onvoldoende.

De gemeente besloot dat het anders moet. In 2019 werd een gedeelte van het werk stilgelegd en er moest een nieuwe aanpak komen. Het plan om tot een nieuwe aanpak te komen ligt nu klaar en de gemeenteraad moet er over gaan besluiten.

Veel breder

Centrale insteek van het plan is dat er veel breder wordt gekeken dan alleen specifiek de wal- en kluismuren. Naast het herstel van de muren bij de werven, wordt in het nieuwe plan ook gekeken naar herstel van werfkelders en wegkelders en naar het zware verkeer dat in het gebied rijdt.

De komende tijd moet er veel onderzoek gedaan worden, naar alles wat van invloed is op de veiligheid, het behoud van erfgoed en de functionaliteit van de grachten en werven in de binnenstad. Daaronder vallen onder meer het beheer en gebruik van de weg, het water, de muren, kelders, gebouwen, ondergrondse infrastructuur en de bomen.

Technische staat

De onderzoeken moeten inzicht geven in de technische staat van de kelders en de wal- en kluismuren. Ook moet duidelijk worden hoe het zit met de eigendomsverhoudingen in het wervengebied. Dat is ingewikkeld want regelmatig zijn er meerdere partijen betrokken bij een stukje werf.

Aan de hand van de onderzoeken komt er halverwege 2021 een gewijzigde aanpak. Daarin staat het plan voor de periode daarna.

Voor de korte en middellange termijn is er een interventieteam dat besluiten neemt en maatregelen treft voor situaties waar direct actie nodig is. De gemeenteraad besluit op korte termijn over dit plan en het geld dat nodig is voor de eerste fase van het onderzoek. Later dit jaar wordt besloten over het geld dat nodig is voor de tweede fase.