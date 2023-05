Nieuwe fase in geschil tussen betrokkenen Galaxy Tower in Utrecht: bouwplaats is ontmanteld

Het geschil tussen opdrachtgever De Lelie Vastgoed (DLV), installatiebedrijf Homij en aannemer Ballast Nedam is in een nieuwe fase beland. De bouw van de Galaxy Tower in Utrecht lag al stil, maar nu heeft Ballast Nedam ook besloten de bouwplaats te ontmantelen. De enorme kraan die op de bouwplaats stond, is inmiddels terug naar de verhuurder, bevestigt Ballast Nedam tegenover DUIC.

Hoe zat het ook alweer precies? De bouw van de Galaxy Tower begon in 2018 en had in juni 2021 al af moeten zijn. Vanwege een geschil tussen opdrachtgever De Lelie Vastgoed (DLV), installatiebedrijf Homij en aannemer Ballast Nedam is de bouw stil komen te liggen.

Ballast Nedam is de bouwkundig aannemer en Homij het installatiebedrijf dat bij de bouw van het complex betrokken is. De werkzaamheden van Ballast Nedam liepen ernstige vertraging op, omdat het werk in 2019 onderbroken moest worden voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Doordat Ballast Nedam vertraging heeft opgelopen, zijn ook de werkzaamheden van Homij vertraagd. Beide bedrijven vinden dat ze recht hebben op schadevergoedingen van miljoenen euro’s. De zaak werd uitgevochten in de rechtbank en Homij en Ballast Nedam besloten de werkzaamheden neer te leggen.

Demobiliseren

Ballast Nedam gaat nu nog een stap verder. De aannemer heeft besloten de aanneemovereenkomst met De Lelie Vastgoed te beëindigen en zijn zogenoemde retentierecht uit te oefenen, een vorm van opschorting waarmee Ballast Nedam opdrachtgever De Lelie Vastgoed kan dwingen om te betalen. “We demobiliseren de bouwplaats. De schorsing komt voort uit het feit dat De Lelie Vastgoed zelfs na de uitspraak van het Hof op 9 november 2022 de opgelegde maandtermijnen niet betaalt”, aldus een woordvoerder van Ballast Nedam tegen DUIC.

Zorgen vanuit gemeenteraad

De Utrechtse gemeenteraad heeft eerder haar zorgen geuit over de situatie rondom de Galaxy Tower. Wethouder Eelco Eerenberg gaf in reactie daarop aan dat het college niet veel kan doen om de situatie vlot te trekken. “Alles dat we kunnen doen, zullen we ook doen. Maar het is ingewikkeld omdat het conflict tussen twee partijen gaat waar wij geen bemiddelende rol in kunnen spelen”, antwoordde wethouder Eerenberg. Wel gaf de wethouder aan met de betrokkenen om tafel te gaan.

Aannemer Ballast Nedam laat weten dat het geschil momenteel bij de rechter ligt in een bodemprocedure. Dat is de gerechtelijke procedure waarin het geschil wordt beslecht.