Nieuwe fase werkzaamheden aan warmtenet bij Westplein en Damstraat in Utrecht vanaf 18 augustus

De werkzaamheden aan het warmtenet rond het Westplein gaan een nieuwe fase in. Vanaf 18 augustus verschuift het bouwterrein richting het midden van het Westplein, als voorbereiding op de toekomstige herinrichting van het gebied, die in 2026 van start gaat. Eneco legt in deze fase nieuwe warmtebuizen aan onder de Leidse Rijn.

De buizen zijn nodig, omdat de huidige ligging van het warmtenet in de weg ligt voor de bouw van een nieuwe brug. Tussen januari en juli werd al een eerste deel van de buizen gelegd. Om de volgende fase mogelijk te maken, wordt het huidige bouwterrein verkleind en komt er een nieuw bouwterrein in het midden van het Westplein, op de plek van de voormalige fietsenstalling. Het verkeer kan langs de werkzaamheden blijven rijden.

Het fietspad langs de Leidseweg wordt vanaf 18 augustus weer hersteld. Vanwege de herinrichting van de Damstraat-Zuid is doorgaand autoverkeer de Damstraat-Zuid in nog steeds niet mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. De winkels en huizen blijven bereikbaar.

Vervolgplanning

Na oktober verschuiven de werkzaamheden verder in de richting van het Jaarbeursplein. In het voorjaar van 2026 start Eneco met het aansluiten van de nieuwe leidingen op het bestaande warmtenet. Tijdens deze fase wordt de ingang van de Damstraat-Zuid tijdelijk afgesloten.

Ook werkzaamheden in de Damstraat

Vanaf 18 augustus wordt er ook verder gewerkt aan de herinrichting van de Damstraat. Dit gaat over het deel tussen de Leidsekade en de kruising met de Kanaalstraat. De Kanaalstraat en omliggende winkels blijven met de auto bereikbaar via de Damstraat-Noord vanaf de Vleutenseweg.

In het najaar volgen werkzaamheden aan de Damstraat-Noord, het fietspad en de stoep tussen het oude badhuis en de moskee. De verwachting is dat deze werkzaamheden begin februari 2026 klaar zijn.

Blijf op de hoogte via de BouwApp

Omwonenden en geïnteresseerden kunnen via de ‘BouwApp’ op de hoogte blijven van de voortgang, planning en eventuele wijzigingen. De app is gratis te downloaden in de appstore op de telefoon of tablet. Zoek binnen de app op het project “Westplein en omgeving” en kies de deelprojecten die u wilt volgen.