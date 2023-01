Nieuwe groeicijfers Utrecht; meer dan 10.000 immigranten kwamen in 2022 naar de stad

Het aantal inwoners is afgelopen jaar weer flink gegroeid in Utrecht. Er kwamen 6.082 inwoners bij. Dat blijkt uit de recente cijfers van het CBS. Het gaat nog om voorlopige cijfers omdat december nog niet is meegenomen. Wel is al duidelijk dat meer dan 10.000 immigranten in onze stad zijn komen te wonen. Dat aantal is de afgelopen 20 jaar niet zo hoog geweest, laten de cijfers van het CBS zien.

De Nederlandse bevolking is in 2022 naar verwachting met bijna 227 duizend inwoners gegroeid, tot ruim 17,8 miljoen. De bevolkingsgroei in 2022 komt volledig voor rekening van buitenlandse migratie. Volgens de raming van het CBS overleden er vorig jaar voor het eerst sinds 1900 meer mensen dan er geboortes waren. Al scheelt het maar ongeveer 1.000 mensen.

Utrecht

Hoewel geboorte en sterfte elkaar in heel Nederland in enigszins evenwicht houden, worden er in Utrecht nog wel duidelijk meer kinderen geboren (3.994) dan dat er mensen overlijden (1.846).

Toch komt de grootste groei van het aantal inwoners in Utrecht doordat immigranten zich hier vestigen. Tot december gaat het om 10.336 inwoners. Een deel van die immigranten zijn vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment wonen er ongeveer 1.450 Oekraïners in Utrecht. Tot december 2022 emigreerden er vanuit Utrecht 4.772 mensen, wat vergelijkbaar is met andere jaren.

Dan hebben we nog nieuwe inwoners die vanuit andere gemeentes naar Utrecht kwamen, dat waren er 20.675. En tot december vertrokken er 22.305 vanuit Utrecht naar andere gemeentes in Nederland.

Cijfers tot december 2022

Geboren: 3.994

Overleden: 1.846

Immigratie: 10.336

Emigratie: 4.772

Verhuizing vanuit andere gemeente in NL: 20.675

Verhuizing naar andere gemeente in NL: 22.305

Totaal groei: 6.082