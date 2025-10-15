Nieuwe ‘iconische’ lantaarnkap gezocht: gemeente Utrecht organiseert ontwerpwedstrijd

De gemeente Utrecht organiseert een ontwerpwedstrijd voor de kap van lantaarnpalen in Vleuten-De Meern. In dit stadsdeel zijn duizenden zogenaamde ‘armaturen’ aan vervanging toe. Omdat onduidelijk is wie de rechten bezit over het huidige standaardmodel ‘Utrecht’, is de gemeente op zoek naar een nieuw ontwerp. Het winnende model wordt als eerste in deze wijk toegepast en mogelijk later ook op andere plekken in de stad.

De gemeente daagt Utrechters uit om een duurzaam, functioneel en direct herkenbaar ontwerp te maken dat past bij de identiteit van de stad. Het ‘armatuur’ is het bovenste deel van de lantaarnpaal waarin het licht zit. Het bepaalt hoe licht wordt verspreid en hoeveel energie wordt verbruikt.

Onduidelijkheid rondom rechten

Sinds de jaren ’50 wordt het standaardmodel ‘Utrecht’ als armatuur voor lantaarnpalen in vele woonstraten gebruikt. Omdat Vleuten-De Meern tot 2001 een zelfstandige gemeente was, kreeg dit stadsdeel dat kenmerkende ontwerp nooit. De gemeente wilde het bestaande ‘iconische’ armatuur hergebruiken voor de 6.500 lantaarnpalen die nu aan vervanging toe zijn, maar stuitte op een probleem: het is onduidelijk wie het intellectueel eigendom van het oorspronkelijke ontwerp bezit. Door de onduidelijkheid over de rechten, kunnen de oude armaturen niet opnieuw worden aanbesteed. Met het nieuwe ontwerp wil de gemeente opnieuw een herkenbaar object toevoegen aan de openbare ruimte: iets dat voor iedereen zichtbaar is en direct laat zien dat je in Utrecht bent.

Geldprijzen

De wedstrijd loopt via het platform U-Forward. Wie mee wil doen, moet aan drie voorwaarden voldoen: het ontwerp moet tot stand zijn gekomen door menselijke creativiteit, ontwerpers moeten in de tweede fase een 3D-prototype kunnen ontwikkelen én het winnende ontwerp wordt volledig eigendom van de gemeente Utrecht.

Een jury van experts op het gebied van verlichting, stedenbouw, erfgoed en duurzaamheid beoordeelt de inzendingen op onder meer de iconische, Utrechtse elementen en de connectie met de stad. De winnaar wordt eind januari 2026 bekendgemaakt. Het winnende ontwerp ontvangt een geldprijs van 12.500 euro. Voor de tweede en derde plaats zijn prijzen van respectievelijk 7.000 en 5.000 euro beschikbaar.