Nieuwe maatregelen tegen coronavirus: scholen en horeca gaan dicht

Het kabinet heeft zondag nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn vanaf maandag alle scholen gesloten en ook de horeca gaat dicht vanaf zondag 18.00 uur. Alle maatregelen gelden nu tot en met maandag 6 april.

De nieuwe maatregelen werden zondagmiddag toegelicht door de ministers Slob en Bruins tijdens een persconferentie. Naast de sluiting van scholen en horeca gaan ook alle sportclubs en kinderopvangcentra dicht. De sluitingen gelden tot 6 april.

Een uitzondering is gemaakt voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld in de zorg, bij de politie of bij de brandweer werken. Deze kinderen moeten wel naar de kinderopvang of naar school kunnen.

Daarnaast werd opgeroepen om niet te dicht bij andere mensen te komen, ook bij bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Volgens Bruins zou een afstand van zo’n 1,5 meter voldoende zijn. Tot slot werd nadrukkelijk gezegd dat hamsteren niet nodig is. Het zou juist problemen opleveren voor supermarkten.

6 april

Donderdag nam het kabinet ook al extra maatregelen. Toen werd besloten om tot 31 maart alle evenementen met meer dan 100 mensen af te gelasten en er werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Deze maatregelen zijn nu ook allemaal verlengd tot 6 april.

Eerder vandaag meldde het RIVM dat er sinds zaterdag 8 nieuwe bevestigde coronapatiënten in Utrecht zijn bijgekomen. In Utrecht zijn nu in totaal 38 mensen positief getest op het virus.

Maatregelen

Lees hieronder de maatregelen van het kabinet op een rij: