Nieuwe Utrechtse stadsbrouwerij gaat met WIJ 3.0 bier ‘sociaal brouwen’

Stadsbrouwerij Rood Noot-De Prael en organisatie voor maatschappelijke participatie WIJ 3.0 gaan samenwerken om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Tijdens en na de verbouwing van de stadsbrouwerij in Leidsche Rijn, kunnen werknemers aan de slag.

Het doel van de samenwerking is om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt baankansen te geven in de nieuwe stadsbrouwerij. Ook bij de verbouwing, die zeker nog tot eind 2021 duurt, kunnen werkzoekenden via het wijkbedrijf van WIJ 3.0 bij de brouwerij aan de slag.

Mensen die zichzelf wel zien werken in stadsbrouwerij Rood Noot-De Prael, kunnen zich halverwege 2021 aanmelden als medewerker. De stadsbrouwers hopen tegen het einde van het jaar de brouwerij en het bijbehorende proeflokaal te kunnen openen.

In oktober 2020 kwam de monumentale stadsboerderij Rood Noot in handen van de Utrechtse ondernemers Fardussa Essa, Wil Verhoeven en Thom van de Pol. Ze zeiden toen op 1 januari 2021 te beginnen met het renoveren van de stadsboerderij, die een stadsbrouwerij moet worden.

Rood Noot

De naam Rood Noot is een omkering van de namen van de voormalige eigenaren Door en Toon. De afgelopen jaren is het gebouw gebruikt door het gelijknamige theatergezelschap. De gemeente maakte in 2018 bekend dat de boerderij verkocht ging worden.

In februari 2020 ontstond onrust, toen bleek dat brouwerij De Prael failliet dreigde te gaan. De Prael kon toch een doorstart maken. Dat was te danken aan moedermaatschappij Stichting DOEN, die initiatieven voor een sociale en inclusieve samenleving ondersteunt.