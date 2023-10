Nog een hoop hobbels te nemen voordat trappen vanaf Moreelsebrug naar station Utrecht Centraal er zijn  

Er zijn nog een hoop hobbels te nemen voordat de trappen vanaf de Moreelsebrug naar de perrons van station Utrecht Centraal er zijn. Een van de belangrijkste wellicht: wie van de partijen – gemeente, NS en ProRail – is verantwoordelijk voor welke kosten? “De verwachtingen hierover lopen helaas nog ver uiteen”, aldus de gemeente Utrecht.

De trappen zijn al lang een heet hangijzer. Het is een langgekoesterde wens van veel forensen en de gemeenteraad om zo een snelle passage te hebben naar en tussen de perrons.

Het onderwerp speelt al meer dan tien jaar, de eigenaar van Hoog Catharijne was altijd tegen het plan omdat er door de komst van de trappen minder reizigers door het winkelcentrum zouden lopen. De gemeente en de eigenaar van Hoog Catharijne hebben in het verleden ook afspraken gemaakt over de loopstromen waar het winkelcentrum zich op beriep.

2026

Sinds de bouw van de brug bleef de discussie over de trappen oplaaien. In 2022 kwam daar dan toch ook ineens de toezegging, de trappen gaan er mogelijk toch komen. Met de eigenaar van Hoog Catharijne is overeenstemming bereikt over het plaatsen van de trappen in 2026. Er zijn verschillende afspraken gemaakt met het winkelcentrum. Zo gaat de gemeente de eigenaar van Hoog Catharijne geld geven vanwege de ‘waardedaling’ van het winkelcentrum, omdat er straks mogelijk minder mensen door Hoog Catharijne gaan lopen.

Uit nieuwe informatie blijkt dat er nog wel wat hobbels zijn te nemen. Zo is het volgens de gemeente een ‘complexe puzzel’. Dagelijks zouden er 20.000 tot 25.000 in- en uitstappers kunnen komen. Er moeten OV-chippoorten geplaatst worden, reisinformatie en cameratoezicht. Ook kunnen niet alle sporen bereikt worden via de toekomstige trappen, sporen 1 tot en met 4 worden niet direct toegankelijk.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Daarbij zijn er ook nog wat andere zorgen. Zo maken de NS en ProRail zich druk over de sociale veiligheid. De gemeente zegt daarover: “We onderzoeken op dit moment welke risico’s er kunnen optreden na realisatie van de trappen, welke maatregelen daarvoor genomen kunnen worden en welke partij waarvoor verantwoordelijk voor is.”

Geld

Dan speelt ook geld nog een grote rol. Er is nog geen akkoord over wie wat moet betalen. De NS, ProRail en de gemeente Utrecht zijn er nog niet samen uitgekomen. “De verwachtingen hierover lopen helaas nog ver uiteen”, aldus de gemeente. De gemeente zegt ook dat het dus nog afwachten is of de rekening straks past binnen de ‘financiële kaders’.

Los van de trappen naar de perrons van het treinstation wordt er ook nog gekeken naar trappen van en naar het busstation aan de Jaarbeurszijde en naar het tram- en busstation aan de centrumzijde.

De gemeente hoopt volgend jaar het plan verder klaar te hebben zodat de gemeenteraad er naar kan gaan kijken. Als alles soepel verloopt moet het werk in 2026 klaar zijn.