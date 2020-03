Noordelijke Randweg Utrecht verder in de problemen: lange vertraging en oplopende kosten

De vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is zeker anderhalf jaar vertraagd door de landelijke stikstofproblematiek. Eerder berichtte DUIC al dat er een grote kans was dat de vertraging minimaal een jaar zou duren. De gemeente trekt nu aan de bel en stelt dat het realistischer is om uit te gaan van een nog langere periode.



Het duurt dus een stuk langer voordat automobilisten en omwonenden profijt hebben van de nieuwe ring. Daarnaast heeft het project te kampen met stijgende kosten. De gemeente Utrecht beraadt zich op maatregelen en werkt door aan de verdere voorbereidingen.

Voor de vernieuwing van de weg moet het bestemmingsplan aangepast worden. Dit is pas mogelijk als er een oplossing gevonden is voor de stikstof die neerslaat in nabijgelegen natuurgebieden als gevolg van de werkzaamheden en het toekomstige gebruik van de weg.

Agrarische bedrijven uitkopen

De NRU kan hiervoor geen gebruik maken van de maatregelen die het kabinet vorig jaar heeft aangekondigd. Ook de aanvullende maatregelen, die de minister van Landbouw begin februari bekend heeft gemaakt, bieden niet direct een oplossing voor de NRU.

De gemeente blijft daarom inzetten op andere maatregelen, zoals de mogelijkheid om agrarische bedrijven uit te kopen en andere manieren om stikstofneerslag te reduceren. De gemeente is in gesprek met meerdere boeren over inkrimping, verplaatsen van het bedrijf of helemaal stoppen met de activiteiten.

Door de ontstane vertraging kan de gemeenteraad het bestemmingsplan naar verwachting niet eerder dan in 2021 vaststellen. Hoe groot het geldtekort precies zal zijn door de stijgende kosten, als gevolg van de stikstofproblematiek en aanhoudende prijsstijgingen, moet nog berekend worden. De gemeente gaat de komende tijd bekijken hoe om te gaan met deze nieuwe situatie.