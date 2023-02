Oekraïners verzamelen in Utrecht om 1 jaar oorlog te herdenken; wandeling van centraal station naar Jaarbeurs

Honderden mensen zijn vrijdag naar Utrecht gekomen om stil te staan bij één jaar oorlog in Oekraïne. De dag is begonnen met The Walk of Hope vanaf het station Utrecht Centraal naar de Jaarbeurs. De beurshallen waren voor veel vluchtelingen het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf in Nederland.

Naast Oekraïense vluchtelingen zijn er Nederlandse hulpverleners en vrijwilligers aanwezig die zich afgelopen jaar hebben ingezet. Ook minister Liesje Schreinemacher, burgemeester Sharon Dijksma en ambassadeur Kononenko van Oekraïne deden mee aan de wandeling vrijdagochtend.

Jaarbeurs

Na The Walk of Hope is er een programma in de Jaarbeurs. Op het centrale podium is een programma met diverse toespraken en Oekraïense muziek. Er volgen ook videoboodschappen van premier Rutte en de Oekraïense president Zelensky.

Op de beursvloer van hal 1 zijn 25 ontmoetingspunten ingericht die symbool staan voor de Oekraïense steden en regio’s en worden ingericht als huiskamers. Voor de bijeenkomst liet de NS alle Oekraïners gratis reizen met de trein zodat ze allemaal naar Utrecht konden komen. Het idee voor de landelijke herdenkingsbijeenkomst is ontstaan en georganiseerd door de Utrechtse stichting Vital’nya.

