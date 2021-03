OM doet onderzoek naar FvD-bijeenkomst in Utrecht, waaronder uitspraken Baudet

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of er tijdens de bijeenkomst van Forum voor Democratie in Utrecht strafbare feiten zijn gepleegd. Zo zouden mogelijk de coronaregels zijn overtreden en worden uitspraken van FvD-leider Thierry Baudet getoetst. Dat zei burgemeester Sharon Dijksma donderdagavond tijdens het vragenuur in de gemeenteraad.

Baudet stond maandag met zijn ‘Vrijheidskaravaan’ op het Jaarbeursplein. Tientallen actievoerders probeerden toen de campagnebijeenkomst van FvD te verstoren door onder andere veel lawaai te maken. De politicus zou als reactie daarop hebben gezegd dat hij het raar vond dat we ‘niet normaal Antifa’s op hun bek hebben kunnen slaan’.

Muziek

Daarnaast zouden mogelijk ook de coronaregels zijn overtreden. Zo werd aan het eind van de bijeenkomst muziek gedraaid en gingen sommige aanwezigen dansen. “Bij de demonstratie van Forum geldt dat mensen zich in ieder geval aan het einde niet aan de voorschriften hebben gehouden. Toen er muziek kwam, wat overigens onaangekondigd was, is de politie meteen gaan optreden, maar daarna was de bijeenkomst ook meteen afgelopen”, zegt Dijksma.

De burgemeester zegt nu dat het OM de bijeenkomst gaat onderzoeken. Zo wordt onder andere gekeken of de coronamaatregelen zijn overtreden. “Maar ook de uitingen die zijn gedaan gaat het OM nu toetsen om te kijken of er een strafbaar feit is gepleegd”, aldus Dijksma.

Klimaat

De burgemeester reageerde op ingediende vragen van zowel SP als Partij voor de Dieren. De partijen zijn van mening dat de politie op zondag, een dag voor de bijeenkomst van FvD, tijdens de klimaatdemonstratie op het Jaarbeursplein ‘het grondwettelijk demonstratierecht heeft beknot door een dreigende houding aan te nemen en mensen weg te sturen’. Bij dit protest mochten vanwege de coronamaatregelen maximaal 200 mensen aanwezig zijn.

De burgemeester zegt hierover het volgende: “De organisatie kon van tevoren niet garanderen dat er niet veel meer mensen zouden komen. Dat is ook begrijpelijk. Daar heeft men (de politie, red.) natuurlijk wel op ingegrepen. Toen er te veel mensen dreigden te komen is duidelijk gemaakt dat het plein vol was. Het idee dat dat een dreigend beeld zou opleveren herken ik echt niet.”

Coulance

Tot slot weerlegt Dijksma het beeld dat de gemeente verschillende demonstraties al dan niet met meer coulance zou behandelen. “Dat is gewoon niet zo. U weet heel goed dat een burgemeester demonstraties altijd moet toetsen aan de WOM. Desalniettemin moeten we naast het maximaal ruimte geven voor dit grondrecht, natuurlijk ook rekening houden met de tijd waarin we leven.”