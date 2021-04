OM eist ontruiming Utrechts kraakpand; 25 bewoners moeten plaatsmaken voor Utrechtsch Studenten Corps

Het Openbaar Ministerie wil dat zo’n 25 bewoners van meerdere gekraakte panden op industrieterrein Lage Weide in Utrecht de gebouwen verlaten. De eigenaar wil de panden gaan verhuren aan het Utrechtsch Studenten Corps dat bezig is met het organiseren van een lustrumfeest. De krakers zijn het er niet mee eens en staan donderdag voor de rechtbank.

Het Utrechtsch Studenten Corps viert dit jaar het 77e lustrum. De vereniging heeft daarom van 27 augustus tot en met 5 september een feestweek. Er is ook een locatie op het oog, dat zijn enkele verloederde kantoor- en bedrijfspanden op industrieterrein Lage Weide.

In die panden wonen op dit moment nog zo’n 25 mensen. De verschillende gebouwen, met meerdere aaneengesloten adressen aan verschillende straten, werden in het najaar van 2019 gekraakt toen ze al geruime tijd leeg stonden. Hoewel kraken strafbaar is treedt de politie niet altijd direct op. Dit doen ze bijvoorbeeld niet als er geen plannen zijn om een gebouw op korte termijn weer in gebruik te nemen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De panden werden in 2019 al eens eerder gekraakt, toen gaf de politie aan dat de krakers op heterdaad betrapt waren en werden ze wel direct gearresteerd. Toen krakers een paar weken later de panden weer betraden trad de politie niet op.

Nu is het volgens het Openbaar Ministerie wel tijd dat de krakers vertrekken. De gebouwen zouden onrechtmatig bewoond worden en de eigenaar heeft een tijdelijke huurder gevonden. Het Utrechtsch Studenten Corps wil de gebouwen voor een paar maanden gaan gebruiken. In het huurcontract dat de partijen hebben gesloten staat ook dat ze zich zullen inzetten om de krakers te verwijderen.

Leegstand

Een van de krakers is Tim, tijdens een rondleiding over het terrein vertelt hij: “Niet iedereen heeft dezelfde reden om hier gekraakt te wonen, voor sommigen is het een bewuste keuze waarbij ze gaan voor een alternatieve manier van samenwonen als tegencultuur en in strijd tegen leegstand. Voor anderen is het bittere noodzaak omdat ze niet de mogelijkheden hebben om een reguliere woning te krijgen. Wel is het zo dat de meeste mensen hier gewoon een baan hebben. Ook zijn sommige bewoners meer activistisch, weer anderen helemaal niet.”

Waar de groep het wel over eens is, is dat ze vertrekken als er een goed onderbouwd plan is voor de panden. Maar de krakers menen dat een feestweek van het Utrechtsch Studenten Corps niet zou moeten betekenen dat ruim 25 mensen op straat komen te staan. Tim zegt daarover: “We hebben geprobeerd om in overleg te treden met de eigenaar van de gebouwen om te kijken of we afspraken over het gebruik konden maken. Daar is nooit een inhoudelijke reactie opgekomen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

De groep krakers heeft ook geprobeerd in contact te komen met het Utrechtsch Studenten Corps, maar daar zou ook geen reactie van zijn gekomen. Tim: “Er is op dit moment geen elektriciteit in het pand – wij gebruiken zelf onze eigen zonnepanelen – er is ook nog geen evenementenvergunning voor het lustrumfeest en de partijen willen helemaal niet met ons overleggen. Daarom zijn wij bang dat de panden na het gebruik van de studenten gewoon weer leeg te komen te staan en ondertussen moeten 25 mensen op zoek naar een nieuw thuis.”

De panden zijn in bezit van een familie particuliere beleggers. Het beheer en de verhuur wordt georganiseerd door De Waal Beheer. Omdat de krakers het niet eens zijn met de naderende ontruiming hebben ze een kort geding aangespannen. Dit dient donderdag voor de rechtbank.

DUIC heeft het Utrechtsch Studenten Corps benaderd met de vraag of ze willen meewerken aan deze publicatie. Ze hebben te kennen gegeven dat ze dat niet willen. Ook De Waal Beheer heeft aangegeven geen interesse te hebben om te reageren.