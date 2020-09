OM eist vanwege noodweer geen straf voor dodelijk schietincident op Utrechtse Kanaalstraat

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank in Utrecht gevraagd om geen straf op te leggen aan de 35-jarige man die vorig jaar op de Kanaalstraat een 44-jarige Utrechter doodschoot. Volgens het OM handelde de verdachte uit noodweer. De officier van justitie eist wel een jaar celstraf voor verboden wapenbezit.

De verdachte verklaarde dat hij op 30 mei 2019, de dag van de schietpartij, in de Kanaalstraat een klap kreeg van het latere slachtoffer. Aanleiding voor de ruzie zouden uitgeleend geld en drugs zijn. De politie stuurde toen, rond 19.30 uur, iedereen weg omdat niemand aangifte wilde doen.

Rond 21.15 uur staat de verdachte verderop in de Kanaalstraat bij een eettentje als een auto komt aangereden. Het latere slachtoffer stapt uit die auto en loopt met een groot mes op de verdachte af. Hierop haalt de verdachte een pistool tevoorschijn, waarmee hij één keer van korte afstand op de man met het mes schiet. De man met de schotwond overlijdt korte tijd later.

Noodweer

De verdachte heeft een beroep gedaan op noodweer en zegt dat hij in paniek raakte. Het Openbaar Ministerie gaat erin mee dat de verdachte geen vooropgezet plan had om het slachtoffer te doden.

Ook vindt het OM dat er voor de verdachte een ‘onmiddellijk dreigend gevaar’ bestond, dat hij geen mogelijkheid had om te vluchten en dat hij geen tijd had om eerst met het wapen te dreigen. Volgens de officier van justitie moet het lossen van het schot daarom als noodweer worden beschouwd.

Eis

De verdachte is volgens het OM schuldig aan doodslag, maar is niet strafbaar omdat er sprake is van noodweer. Het OM heeft de rechtbank daarom gevraagd om ontslag van alle rechtsvervolging voor doodslag. Wel is de man strafbaar voor verboden wapenbezit. Daarvoor is donderdag een jaar gevangenisstraf geëist.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.