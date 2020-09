Omwonenden maken zich zorgen over veiligheid Griftpark; Politiek wil opheldering

Verschillende raadspartijen hebben het college gevraagd om maatregelen die de overlast in het Griftpark kunnen terugdringen. De PvdA, CDA, PvdD en VVD waren vorige week op wijkbezoek in Noordoost en spraken daar meerdere bewoners die zich zorgen maken over de leefbaarheid en veiligheid in en rond het Griftpark.

De partijen willen onder meer weten of er meer wordt gehandhaafd nu het Griftpark door de coronamaatregelen steeds intensiever wordt gebruikt. Er ligt bijvoorbeeld veel zwerfafval, zoals kapotte bierflessen en drugsafval.

Volgens de partijen gaven ouders aan dat zij hun kinderen niet meer in het park laten spelen. De raad vraagt het college om duurzame oplossingen die de sociale veiligheid in het gebied verbeteren.

Zwerfafval en geluidsoverlast

Niet alleen het zwerfafval zorgt voor problemen. Bewoners hebben overlast van drugsdealers in het park en op de parkeerplaatsen, en vorig jaar zijn meerdere hardloopsters in het park lastiggevallen. Ook zijn er mensen beroofd. De partijen willen weten of het college al maatregelen heeft genomen en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Naast verloedering is sprake van geluidsoverlast. Volgens de partijen worden er soms tot 6.00 uur ’s ochtends feesten gehouden in het park. Nu cafés in de stad door de coronamaatregelen eerder dicht moeten, zijn de partijen ook bang dat de gasten in het Griftpark verder gaan drinken. Dat gaat vaak gepaard met geluidsoverlast. Ze vragen het college dan ook in hoeverre het mogelijk is om alcoholgebruik na een bepaalde tijd niet meer toe te staan.

Onvoldoende toezicht

Bewoners vinden verder dat er onvoldoende toezicht is van politie en handhaving. Zij en jongerenwerk zeggen dat er niet genoeg capaciteit is bij de jongerenwerkorganisatie (JOU). De raad wil dan ook graag dat het college gaat kijken of het aantal uren en de faciliteiten van JOU in het Griftpark kunnen worden uitgebreid.

Andere maatregelen die de partijen graag zouden zien, zijn borden met huisregels aan het begin van het park, het ontmoedigen van fietsers en scooterrijders om op de wandelpaden te rijden en markeringen in het gras en op looppaden zodat de coronamaatregelen beter kunnen worden nageleefd.