Ondanks extra maatregelen rijdt chauffeur zich weer klem onder viaduct Prins Hendriklaan

Een chauffeur van een bestelbus heeft zich zondag klemgereden onder het viaduct aan de Prins Hendriklaan in Utrecht. Met hulp van toegesnelde collega’s kon de bestuurder even later op eigen kracht zijn weg weer vervolgen.

Bij het viaduct aan de Prins Hendriklaan reden in het verleden meerdere malen te hoge voertuigen zich klem. De doorrijhoogte is slechts 2,40 meter en dat wordt aangegeven met een bord en een rood-witte lijn op de rand van het viaduct.

Dit was echter niet voor iedere chauffeur even duidelijk. Voertuigen bleven zich namelijk klemrijden. Vorig jaar is daarom ook op beide rijrichtingen een metalen poort voor het viaduct geplaatst met een loshangende balk. Als een bestuurder met een auto hoger dan 2,40 meter onder het portaal doorrijdt, rijdt hij tegen de balk aan.

Collega’s

Zondag was het ondanks alle maatregelen weer raak. Een handhaver van de gemeente Utrecht zag een voertuig klem staan onder het viaduct. Collega’s van de man schoten te hulp en regelden het verkeer.

De bestuurder heeft vervolgens zijn banden iets leger laten lopen en kon daarna met behulp van omstanders zijn weg weer vervolgen.