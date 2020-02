Vrachtwagens en busjes binnenkort gewaarschuwd: eindelijk hoogteportalen bij Prins Hendriklaan

Er is een plek gevonden voor de hoogteportalen bij het viaduct op de Prins Hendriklaan. Het plaatsen van de portalen bleek lang lastiger dan gedacht: eerst waren ze te laag en daarna bleek een van de twee locaties toch onhandig.

De portalen moeten voorkomen dat hoge voertuigen zich klemrijden. De doorrijhoogte van het viaduct aan de Prins Hendriklaan is 2,40 meter, maar veel chauffeurs lijken dat niet goed door te hebben. Het is in de afgelopen jaren heel vaak voorgekomen dat voertuigen zich klemreden onder het viaduct.

Metalen poort

Er is daarom gekozen voor het plaatsen van een hoogteportaal, een metalen ‘poort’ met loshangende balk. Als een voertuig hoger dan 2,40 meter onder het portaal doorrijdt, rijdt hij tegen de balk aan. Op die manier wordt de bestuurder gewaarschuwd om niet verder te rijden.

Vorig jaar in september zouden de portalen worden geplaatst, maar de geleverde hoogteportalen bleken toen te laag te zijn. In oktober werd een tweede poging gedaan, maar toen bleek het portaal ter hoogte van huisnummers 103 en 50 (Rietveld Schröderhuis) niet wenselijk te zijn. De locatie van het portaal aan de andere kant van het viaduct voldeed wel, maar werd nog niet geplaatst.

Nieuwe plek

Inmiddels is er aan de kant van het Schröderhuis een nieuwe plek gevonden. Het portaal komt nu ter hoogte van huisnummers 60 en 101, dus iets verder van het viaduct af. Daarvoor wordt de verhoogde middenberm en de stoep ter hoogte van huisnummer 101-103 verlengd. Het parkeervak wordt daar iets kleiner, maar is nog groot genoeg voor een auto.

Het portaal komt over één rijbaan, waardoor de zijstraten Laan van Minsweerd en Erasmuslaan bereikbaar blijven voor voertuigen hoger dan 2,40 meter. De gemeente wil de portalen tussen 17 en 21 februari gaan plaatsen.