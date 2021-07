Onderwijsinspectie beoordeelt Utrechtse School voor Persoonlijk Onderwijs opnieuw als zeer zwak

De Inspectie van het Onderwijs heeft de Utrechtse locatie van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) voor de tweede keer op rij beoordeeld als ‘zeer zwak’. De school, het Tjalling Koopmans College aan de Weerdsingel Westzijde, is net als vijf andere SvPO-scholen in Nederland onder verscherpt financieel toezicht gesteld.

SvPO maakte bezwaar tegen de openbaarmaking van de rapporten van de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie bepleitte echter dat het belangrijk is dat ouders, leerlingen en docenten kennis kunnen nemen van de inhoud van de rapporten, zeker in de gevallen waarbij de onderwijskwaliteit in het geding is. De rechter oordeelde eerder deze week dat de inspectie de rapporten mocht publiceren en dat is nu ook gebeurd.

SvPO profileert zich als school met kleine klassen, waar iedereen elkaar kent. Docenten zijn makkelijk te benaderen en sterk betrokken, stelt de school op haar website. Leerlingen hebben verder weinig huiswerk en gaan vier dagen in de week naar school.

Zeer zwak

In juni 2019 werd de kwaliteit van het onderwijs bij SvPO Utrecht, het Tjalling Koopmans College, als zeer zwak beoordeeld. Met de school werden verbeterafspraken gemaakt en er kwam intensief toezicht. In het najaar van 2020 deed de onderwijsinspectie een zogenoemd herstelonderzoek waaruit moest blijken of de kwaliteit van het onderwijs verbeterd was.

Dat was onvoldoende het geval, stelt de onderwijsinspectie. “De school schiet ernstig tekort als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs: de school levert geen basiskwaliteit. Daarom staat de school onder vervolgtoezicht”, schrijft de onderwijsinspectie over SvPO Utrecht.

Verbeterpunten

Het onderwijs van de SvPO moet beter worden afgestemd op de behoeften van alle leerlingen. Een deel van de leerlingen heeft behoefte aan meer uitleg en begeleiding, maar hun ontwikkeling stagneert doordat leraren en mentoren er niet in slagen om afspraken te maken over hoe ze die leerlingen kunnen helpen. Dat was volgens de inspectie ook terug te zien in de lessen.

Verder oordeelt de inspectie dat het bestuur en de schoolleiding te weinig op de hoogte zijn van hoe de lessen op de school verlopen. Ook zou het bestuur er niet op letten of de wettelijke eisen bij extra ondersteuning en de schoolexamens worden nageleefd.

De medezeggenschapsraden zijn ‘onvoldoende in dialoog’ en het intern toezicht handelt niet onafhankelijk. Ook heeft de MR op een aantal verplichte onderdelen geen advies gegeven. Ook op het gebied van financiën zijn er bij de verschillende schoolbesturen risico’s, meldt de inspectie, onder meer bij de huisvesting.

Herstelonderzoek

De inspectie doet over een jaar opnieuw een herstelonderzoek. De school moet zich dan verbeterd hebben van ‘zeer zwak’ naar minstens ‘onvoldoende’. Verder houdt de inspectie toezicht tot de kwaliteit weer voldoende is. In augustus buigt de rechter zich ook nog over de inhoud van de inspectierapporten.