Ook in Utrecht veel vallende sterren te zien door meteorenzwerm; vannacht grootste kans 

Wie vallende sterren wil zien, moet vannacht naar de hemel kijken. Afgelopen nacht werden er al veel gespot boven Utrecht, dankzij de meteorenzwerm Perseïden die momenteel langs de aarde trekt. Maar vannacht is de beste kans om ze te bewonderen.

De vallende sterren zijn dit jaar beter zichtbaar dan in voorgaande jaren, dankzij de gunstige weersomstandigheden. De temperaturen zijn hoog, er is weinig bewolking, en de maan gaat vroeg onder. De Perseïden is een van de bekendste meteorenzwermen en keert elk jaar in augustus terug.

De beste tijd om vallende sterren te zien is in de nacht van maandag op dinsdag, met het hoogtepunt rond 03.45 uur. Hoewel de meeste meteoren dan worden verwacht, zijn er ook in de nachten daarna nog volop kansen om ze te spotten. Het verschijnsel is het beste te zien vanaf een donkere plek, zoals Amelisweerd.

Wat is een ‘vallende ster’?

Een vallende ster is in werkelijkheid geen ster, maar een meteoor. Een meteoor ontstaat wanneer een klein stuk ruimtepuin, zoals een steen of stofdeeltje, de atmosfeer van de aarde binnendringt. Door de wrijving met de lucht verbrandt dit puin, wat het heldere lichtspoor veroorzaakt dat we aan de hemel zien.