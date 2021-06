Ook provincie Utrecht spreekt zich uit tegen verbreding A27 bij Amelisweerd

De provincie Utrecht heeft zich woensdagavond uitgesproken tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Het is al langer duidelijk dat de gemeente Utrecht geen voorstander is van verbreding ten koste van de natuur bij Amelisweerd, maar nu sluit de provincie zich daar dus bij aan.

Een meerderheid van Provinciale Staten sprak een voorkeur uit voor uitbreiding van het aantal rijstroken binnen de bak, zodat de natuur in Amelisweerd gespaard blijft. VVD, JA21, PVV en SGP stemden tegen, de rest van de fracties steunde de motie.

In de motie ligt de nadruk op de waarde die inwoners van Utrecht hechten aan de natuur van Amelisweerd. De verbreding zou volgens de indiende fracties een toename van geluidsproductie en luchtvervuiling betekenen. “Het landgoed Amelisweerd wordt wederom onherstelbaar aangetast en de bouwwerkzaamheden leveren zo’n zes tot acht jaar overlast en dus méér files op”, staat in de motie.

Het nieuwe tracébesluit waar de plannen voor verbreding onder vallen, zou bovendien in strijd zijn met de stikstofuitspraak van de Raad van State. Ook vinden de fracties die de motie steunen dat in het tracébesluit geen rekening wordt gehouden met de langetermijneffecten van de coronacrisis op mobiliteitsgedrag.

Weerstand

De plannen om de A27 te verbreden stuiten al langer op weerstand. Eerder deze week bood de Kerngroep Ring Utrecht de Tweede Kamer een petitie aan tegen de verbreding van de snelweg. De petitie was ruim 130.500 keer ondertekend.

Een besluit over de verbreding van de snelweg laat nog even op zich wachten. Het huidige demissionaire kabinet verklaarde het onderwerp controversieel, wat inhoudt dat het pas weer wordt opgepakt als er een nieuw kabinet is.