Petitie tegen verbreding snelweg A27 aangeboden aan Tweede Kamer

De Kerngroep Ring Utrecht biedt de Tweede Kamer straks om 13.15 uur namens ruim 130.500 ondertekenaars een petitie aan tegen de verbreding van de A27.

De plannen om de A27 te verbreden stuiten al lange tijd op veel weerstand. Volgens het Rijk is de verbreding van de snelweg noodzakelijk om de doorstroming te verbeteren, maar de verbreding zou ten koste gaan van een deel van Amelisweerd. Veel bewoners, politieke partijen en ook de gemeente Utrecht zijn daarom tegen de verbreding.

De petitie ‘Snelweg A27 niet verbreden’ was kort voor overhandiging aan de Tweede Kamer meer dan 130.500 keer ondertekend. Kerngroep Ring Utrecht vraagt de Tweede Kamer middels de petitie te stoppen met de verbreding van de A27.

“De verbreding van de A27/A12 van 10 naar 14 rijstroken is een achterhaald plan van 12 jaar geleden dat minstens 1.500 miljoen euro gaat kosten. Circa 800 bomen van het bos van Amelisweerd en duizenden bomen langs het tracé zullen sneuvelen”, schrijft de organisator van de petitie.

Meerdere acties

Afgelopen tijd is al vaker met acties geprotesteerd tegen de verbreding van de snelweg. In december vorig jaar, stapten bijvoorbeeld duizenden mensen uit protest tegen de verbreding op de fiets en in mei werden onder de noemer ‘geen auto’s groter dan deze in Amelisweerd’ tweehonderd speelgoedauto’s in het natuurgebied neergezet.

Begin dit jaar werd bekend dat het huidige demissionaire kabinet geen besluit meer gaat nemen over de verbreding van de A27. De Tweede Kamer verklaarde het onderwerp controversieel, wat inhoudt dat het onderwerp weer wordt opgepakt als er een nieuw kabinet is.