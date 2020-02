Ook vernieuwing Noordelijke Randweg Utrecht loopt vertraging op door stikstofcrisis

Naast de verbreding van de A27 loopt ook de vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vertraging op door de stikstofproblematiek. De vertraging is minimaal een jaar.

De Rijksoverheid heeft een pakket maatregelen om de stikstofproblematiek aan te pakken, maar de NRU kan daar geen gebruik van maken, blijkt uit een brief van het college.

Er moeten nu eerst maatregelen worden gevonden die de neerslag van stikstof beperken. Dat onderzoek is deels afhankelijk van andere overheden en de eigenaren van de grond, waardoor het college nog geen voorspelling kan doen van de precieze tijd die ervoor nodig is.

Minimaal een jaar

Het college gaat ervan uit dat het bestemmingsplan minimaal een jaar vertraagd is. Ook het verleggen van kabels en leidingen, dat dit jaar had moeten beginnen, loopt een jaar vertraging op. De bouwwerkzaamheden kunnen mogelijk pas in 2023 van start. Als vervolgens ook een zogenoemde ACD-toets moet worden uitgevoerd, duurt de start van de eerste werkzaamheden nog langer.

Als het kabinet nieuwe maatregelen neemt waar de NRU wel onder valt, is de vertraging mogelijk beperkter.

In november vorig jaar bleek dat de verbreding van de A27 wel door kan gaan. Die werkzaamheden lopen 1 tot 3 jaar vertraging op door de stikstofcrisis.