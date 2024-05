Openbaar Ministerie wil niet dat gemeente Utrecht zelf flitspalen kan plaatsen

Het Openbaar Ministerie vindt het geen goed idee als gemeentes zelf flitspalen kunnen gaan neerzetten. Utrecht deed recent juist een oproep om dat wel toe te staan. Als gemeentes dit zelf mogen gaan bepalen vreest het OM voor wildgroei.

Het is een veelgestelde vraag rond wegen waar regelmatig te hard wordt gereden: waarom worden er geen flitspalen geplaatst? De gemeente kan dat nu niet zelfstandig beslissen. Het OM is namelijk eigenaar van flitspalen in Nederland en bepaalt of ze er wel of niet komen. Utrecht kan slechts een verzoek indienen bij justitie.

De gemeente Utrecht schreef vorige maand samen met Rotterdam, Amsterdam en Den Haag een brief waarin de oproep stond om hier verandering in aan te brengen. Er zouden gemeentelijke flitspalen moeten komen. Het OM heeft recent laten weten bij het huidige standpunt te blijven en het initiatief van de steden dus af te raden.

Waan van de dag

Het OM hanteert namelijk vaste regels zodat er een landelijke uniforme aanpak geldt. Ook moet dit voorkomen dat er zogeheten ‘politieke palen’ worden geplaatst; flitspalen die door de waan van de dag geplaatst worden zonder dat ze voldoen aan de criteria of zelfs alleen als inkomstenbron gebruikt zouden worden.

Ook moet het plaatsen van een flitspaal een laatste redmiddel zijn. Eerst moet gekeken worden of weggebruikers op een andere manier hun gedrag kunnen aanpassen door bijvoorbeeld de weg anders in te richten.