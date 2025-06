Openbaar vervoer in Utrecht wil in 2026 vaker rijden; Uithoflijn in het weekend permanent

Vervoersbedrijven Transdev en Keolis willen per 2026 weer vaker gaan rijden in Utrecht. Een goed idee, zegt het college van burgemeester en wethouders (B&W), al zijn er wel nog steeds zorgen over het personeelstekort. Als dat wordt opgelost, moet onder andere de Uithoflijn in het weekend een vaste lijn worden.

De plannen van Transdev en Keolis zijn al in april van dit jaar gepresenteerd aan het college van B&W. Beide vervoerders zeggen meer dan een tiende van hun huidige dienstregelingsuren aan te kunnen bieden in het nieuwe jaar. Dat betekent dat er mogelijk vaker lijnen gaan rijden.

Uitbreidingen

Zo zouden er idealiter extra lijnen komen vanuit Houten naar het Utrecht Science Park, en vanuit Nieuwegein-Rijnhuizen langs de Merwedekanaalzone. “Ook is er sprake van een uitbreiding van het nachtnet op donderdagnacht”, schrijft het college. Ook de Uithoflijn moet in 2026 een vaste lijn in het weekend worden.

Dat de Uithoflijn een vaste lijn wordt, is al langer de wens van de gemeente Utrecht. De gemeente had eerder al bij de provincie gevraagd om de tram toch in het weekend te laten rijden, zodat mensen dan gebruik kunnen maken van de P+R op het Utrecht Science Park. Ook zou lijn 22 gebruikt kunnen worden door supporters om naar de Galgenwaard af te reizen.

Het college zegt nu het volgende: “Wat ons betreft zijn we het punt van onderzoek

gepasseerd en zien we vanaf 2026 de tram standaard in de exploitatie opgenomen.”

Personeelstekort

Voordat het zover is, moet er alleen nog wel meer personeel worden aangenomen, zegt het college. Volgens hen kan dat een uitdaging zijn, omdat vervoerders Transdev en Keolis eerder juist minder gingen rijden, onder andere vanwege personeelstekort. “Zeker het beschikbaar hebben van voldoende personeel is in de afgelopen jaren een opgave gebleken”, zeggen zij. Bovendien gaat Transdev met elektrisch vervoer rijden, maar het is niet zeker of er wel voldoende laadinfrastructuur is in de stad.

In het najaar van 2025 moet meer bekend worden over de invulling van het openbaar vervoer in Utrecht. In september dit jaar stellen de Gedeputeerde Staten de vervoersplannen vast. In december moet er vervolgens een definitief plan liggen.