Opening van nieuwe tabaksspeciaalzaak Twijnstraat Utrecht volgens gemeente niet toegestaan

Op het raam van Twijnstraat 21 in Utrecht hangt een poster met een aankondiging van een opening van een tabaksspeciaalzaak, maar de gemeente Utrecht heeft het openen van zo’n zaak juist verboden. Ook nu benadrukt de gemeente dat het openen van tabaksspeciaalzaken voorlopig niet is toegestaan in Utrecht.

Utrecht was de eerste gemeente in Nederland die een verbod afkondigde op de opening van nieuwe tabaksspeciaalzaken. Dit deed het college om het roken terug te dringen.

Er komt later dit jaar ook een landelijk verbod op verkoop van tabak in supermarkten. Omdat de gemeente bang is dat de verkoop zich door het landelijke verbod zou verplaatsen, vanuit de supermarkten naar nieuwe tabaksspeciaalzaken of afgescheiden tabaksspeciaalzaken bij supermarkten, besloot het college dat die voorlopig ook niet meer welkom zijn in Utrecht. Dat besluit werd vorig jaar in juni genomen en geldt in ieder geval voor een jaar.

DUIC kreeg echter meldingen binnen over de aangekondigde opening van een tabaksspeciaalzaak in de Twijnstaat. Op het raam van nummer 21 staat dat er een tabaksspeciaalzaak opent in maart van dit jaar. Ook bij de Kamer van Koophandel staat de winkel al geregistreerd. Het winkelpand stond sinds augustus vorig jaar te huur, en is volgens Funda sinds januari verhuurd.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Niet mogelijk

De gemeente laat echter weten dat het openen van zo’n zaak niet mogelijk is. “Het is op dit moment niet mogelijk om een tabakszaak te openen in Utrecht. De zaak aan de Twijnstraat is niet bij ons bekend en er is ook geen vergunning voor aangevraagd. We nemen alvast contact op met de eigenaar/huurder om hem op mogelijke strijdigheid te attenderen.”

Een van de betrokkenen bij de mogelijke nieuwe tabakszaak laat weten dat ze samenwerken met een externe partij: “Die regelt alles en volgens hun was het nog mogelijk.” Volgens de betrokkene heeft de gemeente daarnaast ook niks te zeggen over het openen van een gemakswinkel, waar ook tabak verkocht wordt. “Wij gaan er vanuit dat we in maart gewoon opengaan.” De gemeente laat weten dat ze in gesprek gaan met de ondernemer om precies duidelijk te krijgen wat het plan is.