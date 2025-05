Opgeknapt Neude: dit is er veranderd

Wie de afgelopen dagen over de Neude liep, heeft het misschien al gezien: het plein heeft een flinke opknapbeurt gekregen. Met nieuwe bomen, bankjes en fietsenrekken wil de gemeente van het drukke stadsplein een plek maken ‘waar mensen prettig kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten’.

Eind vorige week zijn de laatste banken geplaatst. Daarmee zijn de werkzaamheden, die in februari 2024 van start gingen, officieel afgerond. De zichtbaarste veranderingen zijn de tien geplante bomen, dertien nieuwe ronde banken en de fietsenrekken aan de randen van het plein. Zeven van de bomen zijn omringd door zogeheten boomspiegels: een open ruimte rondom een boom.

Bomenplan

Het planten van de bomen komt voort uit het Bomenplan van 2019, waarin het college van burgemeester en wethouders voorstelde om de Neude te vergroenen. In 2004 zou de Neude op haar groenst zijn geweest, met in totaal 25 bomen op en rondom het plein.

In het plan wordt gestreefd om de Neude in de komende tien tot vijftien jaar om te vormen tot een ‘aangenaam ontmoetingsplein’ met negentien bomen. Volgens de gemeente zijn bomen essentieel voor de leefbaarheid van Utrechtse pleinen, omdat ze zorgen voor een gezonde stad en meer schaduw op het plein.

Unieke bankjes

De zeven nieuwe, ronde banken zijn voorzien van poten met unieke teksten of afbeeldingen, ontworpen op basis van ideeën van Utrechters. Bewoners konden hun ideeën voor een ontwerp opsturen. Zo is onder andere de tekst ‘leuk U te zien!’ te lezen op een van de zeven banken.

Een voorbeeld van een gekozen illustratie is de watertoren van Iris. “Vanuit mijn slaapkamer kijk ik op de watertoren aan de Lauwershof, maar we hebben er nog veel meer in Utrecht. Dat vond ik een leuk idee voor de poot van het bankje. Het was een beetje een dood plein en nu gaat het leven”, zegt zij in een video van de gemeente op sociale media.

Fietsenrekken en -stalling

Bovendien zijn de fietsenrekken aan de randen van het plein vervangen door ruimere rekken, zodat er meer fietsen kunnen staan. Ook is de route naar de bewaakte fietsenstalling duidelijker aangegeven met tijdelijke bandensporen op de weg naar de fietsenstalling. “We willen dat het plein weer een plek wordt waar u even kunt zitten, wandelen en ontmoeten. Geparkeerde fietsen passen niet in dit beeld”, zegt de gemeente over deze keuze.

Lood en PFAS in de bodem

Tijdens de werkzaamheden werd begin dit jaar nog vervuilde grond aangetroffen met lood en PFAS. Volgens de gemeente is de vuile grond onder strenge veiligheidsmaatregelen door de aannemer verwijderd. De stoffen zouden geen direct gevaar hebben gevormd voor de gezondheid, omdat de vervuiling onder een stenen laag lag en daardoor niet toegankelijk was voor bewoners.