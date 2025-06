Opnieuw bezetting van universiteitspand in centrum Utrecht door pro-Palestinademonstranten

Tientallen pro-Palestinademonstranten hebben dinsdagochtend het pand aan het Janskerkhof 15a bezet. De demonstranten eisen opnieuw dat de Universiteit Utrecht de banden met alle universiteiten en instituties in Israël verbreekt.

“Wij stoppen niet tot onze eisen zijn voldaan. We komen terug, we komen terug en komen weer terug”, zei de persvoorlichter van de actiegroep in de speech. Ook werd aangegeven dat de actiegroep het lesmateriaal van de universiteit niet volledig genoeg vindt. Daarom bieden vanmiddag zelf onderwijs aan in het bezette pand.

De situatie ziet er vreedzaam uit. Volgens een woordvoerder van de universiteit lijkt het erop dat tot op heden geen vernielingen hebben plaatsgevonden.

Eerdere acties

Twee weken geleden bezetten demonstranten nog het gebouw aan de Drift 13, waarna tientallen demonstranten werden opgepakt. In diezelfde periode verbleven zij ook langere tijd op het terrein voor de universiteitsbibliotheek om aandacht te vragen voor de oorlog in het Midden-Oosten.