Pro-Palestijns protest bij universiteitsbibliotheek in Utrechtse binnenstad

Een groep van ruim honderd demonstranten verzamelde zich woensdagmiddag op het terrein van de Universiteitsbibliotheek aan de Drift in Utrecht. Het merendeel van de aanwezigen bestond uit studenten. Precies een jaar geleden organiseerden de activisten het zogenoemde ‘UU-kampement’, waarbij zij zich uitspraken tegen de aanval op Gaza. Nu, exact een jaar later, zetten zij deze actie voort.

Volgens de demonstranten is de situatie in Gaza het afgelopen jaar bepaald niet verbeterd. Ook uiten zij hun zorgen over een mogelijke volledige bezetting van Gaza en de verdrijving van de Palestijnse bevolking. In een pamflet dat tijdens het protest werd verspreid, spreken zij van ‘etnische zuivering en genocide van Palestijnen door Israël’.

In hetzelfde pamflet veroordelen de studenten ‘de aanhoudende genocidale aanval op Palestijnen’. Daarnaast herhalen zij hun eis dat het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht alle samenwerkingen met Israëlische universiteiten en instellingen beëindigt.

Geen blokkade dit keer

De studenten stellen dat zij het afgelopen jaar zes gebouwbezettingen, drie blokkades, twintig educatieve bijeenkomsten en talloze protesten en demonstraties hebben georganiseerd. In tegenstelling tot eerdere acties is de universiteitsbibliotheek dit keer niet bezet of geblokkeerd. Wel zijn er onder andere sprekers en workshops.