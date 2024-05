Opnieuw pro-Palestijns protest in Utrecht; universiteit besluit gebouwen tot maandag te sluiten

Voor de derde dag op rij zijn pro-Palestijnse demonstranten de straat op gegaan. De betogers liepen een mars van het Janskerkhof naar het Domplein alwaar verschillende toespraken werden gehouden. De sfeer is gemoedelijk. Eerder op donderdag liet de Universiteit Utrecht weten de panden in de binnenstad tot maandag gesloten te houden – dit na de bezettingen van afgelopen dagen.

De protesten in Utrecht zijn onderdeel van een golf van demonstraties rondom universiteitsgebouwen in verschillende landen. Studenten demonstreren onder meer tegen banden die universiteiten hebben met Israëlische instellingen. De demonstranten in Utrecht riepen de universiteit ook op om zich duidelijker uit te spreken over de situatie in Gaza en het handelen van Israël.

Op dinsdag werd het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht bezet en woensdag werd een gebouw aan de Drift bezet. Beide keren verzocht de universiteit de politie om op te treden omdat de betogers niet wilden vertrekken. Daarbij moest de politie geweld gebruiken, waaronder pepperspray, en zijn meerdere arrestaties verricht. De betogers boden vooral geweldloos verzet maar voldeden niet altijd aan vorderingen van de politie en er werden barricades gebruikt.

Donderdagavond zijn er wederom demonstranten de straat opgegaan. De betogers liepen vanaf het Janskerkhof naar het Domplein waar het protest verderging. Deze demonstratie lijkt verder rustig te verlopen.

De universiteit liet donderdag ook weten dat de universiteitsgebouwen in de binnenstad als voorzorgsmaatregel tot maandagochtend gesloten blijven.