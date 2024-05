Politie ontruimd Universiteitsgebouw aan de Drift in Utrecht

De politie is rond 01.00 uur begonnen met het ontruimen van het bezette universiteitsgebouw aan de Drift in Utrecht. Voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit, Anton Pijpers, had tweemaal de pro-Palestijnse betogers gevraagd te vertrekken. Dat gebeurde niet. Op straat waren rond 01.30 uur ook nog een paar honderd demonstranten te vinden. De Mobiele Eenheid moest enkele charges uitvoeren.

Pro-Palestijnse demonstranten hadden woensdag aan het begin van de avond een universiteitsgebouw aan de Drift in Utrecht bezet. Aan het balkon van het gebouw, Drift 25, hangt een spandoek met de tekst: “It’s time UU, boycott Israeli apartheid”. Deuren binnen het gebouw werden gebarricadeerd.

De voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, Anton Pijpers, ging rond 21.45 uur in gesprek met de betogers. Het ging onder meer over de eisen die de demonstranten hebben. En kwam geen overeenstemming. Pijpers vroeg toen tweemaal aan de betogers om te vertrekken.

De betogers gingen niet uit het gebouw waarna de politie rond 01.00 uur met de ontruiming begon. Dat gebeurde via de achterkant van het gebouw waar ze de barricades moesten afbreken. Vervolgens werden de mensen die binnen zaten gearresteerd, waarnaar zij met stadsbussen werden vervoerd. Een betoger die binnen het gebouw aanwezig was raakte gewond aan zijn gezicht, hij liet weten dat de politie hard optrad tijdens de ontruiming.

Buiten rond het universiteitsgebouw bleef het nog onrustig. Er werden meerdere arrestaties verricht en charges uitgevoerd. Rond 02.15 uur werd het rustiger op straat.

Het protest in Utrecht is onderdeel van een golf van demonstraties rondom universiteitsgebouwen in verschillende landen. Studenten demonstreren onder meer tegen banden die universiteiten hebben met Israëlische instellingen. De demonstranten in Utrecht riepen de universiteit ook om zich duidelijker uit te spreken over de situatie in Gaza en het handelen van Israël. Op woensdag werd ook het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht bezet.