Opnieuw protest in Utrecht voor behoud bomen Amelisweerd

Op zaterdag 27 september wordt op het Domplein opnieuw een protestactie georganiseerd tegen de verbreding van de A27 en de hiervoor benodigde bomenkap bij Amelisweerd. Aanleiding is de landelijke verkiezing op 29 oktober.

De organisatie achter het protest, Groep Amelisweerd niet geasfalteerd, roept politieke partijen op in hun verkiezingsprogramma op te nemen tegen de verbreding van de A27 te zijn. “Ook willen we mensen oproepen om op partijen te stemmen die het goede voorhebben met de natuur en met Amelisweerd”, licht Anneke Wensing, van de Groep Amelisweerd niet geasfalteerd, toe. Deze groep organiseert het protest samen met de Kerngroep Ring Utrecht, Vrienden van Amelisweerd en XR Utrecht.

Raad van State

Eerder dit jaar deed de Raad van State uitspraak in een zaak die was aangespannen door tegenstanders van de verbreding. In die uitspraak oordeelde de Raad dat de minister de plannen beter moet motiveren. Het is op dit moment dan ook nog steeds niet duidelijk of de A27 bij Utrecht daadwerkelijk verbreed mag worden. Het laatste grote protest tegen de verbreding vond plaats in november 2024.