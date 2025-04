Nog steeds niet bekend of A27 bij Utrecht verbreed mag worden; minister moet plan beter motiveren

Het is op dit moment nog steeds niet duidelijk of de A27 bij Utrecht verbreed mag worden. De Raad van State heeft woensdag uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door tegenstanders van de verbreding en heeft bepaald dat de minister de plannen beter moet motiveren.

Het plan om de snelweg te verbreden is onderdeel van het ‘tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht’. Dit tracébesluit omvat ook een herinrichting van knooppunt Rijnsweerd, een verbreding van de A12 tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten en het maken van een groene overkapping over de A27 bij Amelisweerd. In 2019 zette de Raad van State vanwege de stikstofproblematiek al een streep door het plan.

Het tracébesluit ging vervolgens terug naar de tekentafel en in 2020 werd de nieuwe variant goedgekeurd door Cora van Nieuwenhuizen, de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat. Omdat er zoveel weerstand tegen het plan is, mochten de gemeente en provincie Utrecht samen aan een alternatief plan werken, maar dit werd door Barry Madlener, de huidige minister, afgekeurd.

Tekst loopt door onder afbeelding

Raad van State

Omwonenden en ondernemers zijn daarop naar de Raad van State gestapt en die heeft nu uitspraak gedaan. De belangrijkste conclusie is dat de Madlener binnen een half jaar het tracébesluit beter motiveert.

“Het gaat vooral om de vraag of het wegstrepen (extern salderen) van de stikstoftoename door het wegproject tegen een stikstofafname doordat enkele agrarische bedrijven stoppen, wel voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden”, schrijft de Raad van State. De minister moet dus onderbouwen of het rekenwerk rond stikstof wel klopt.

Dit betekent dat op dit moment nog niet duidelijk is of de A27, maar ook de A12 en A28, verbreed mogen worden.