Opnieuw restauratie voor Molen Rijn en Zon in Utrecht, dit keer houten stelling aan de beurt

De molen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat in Utrecht zal later dit jaar opnieuw onder constructie zijn, dit keer om de houten stelling onder handen te nemen. In het verleden is de molen al meerdere keren gerestaureerd aan andere onderdelen. Met de restauratie moet het rijksmonument weer mee kunnen gaan voor de komende generaties.

Al in 2015 vonden de eerste werkzaamheden aan de molen plaats en ook dit jaar zetten die zich voort. Waar het eerst vooral te doen was om de wieken -de molen draaide langere tijd niet- is het nu vooral te doen om de houten stellage rond het monument. Die is gevoelig voor houtrot, en daarom zal de molen opnieuw onder handen genomen moeten worden.

Houtrot

Een inspectie in september 2020 liet zien dat de houten constructie van de stelling van de molen aan vervanging toe is vanwege schimmels in het hout, oftewel houtrot. Er volgde een overleg met verschillende molendeskundigen en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, waaruit een ontwerp voor een nieuw frame werd gemaakt. Voor het nieuwe ontwerp is met name gekeken naar cultuurhistorie, functionaliteit, wettelijke veiligheidseisen en duurzaamheid. Zo zal het nieuwe frame niet van hout zijn maar van staal.

De werkzaamheden aan de molen zullen volgens de gemeente plaatsvinden in het tweede en derde kwartaal van 2024. Naar verwachting zal de restauratie drie maanden in beslag nemen. Wanneer de exacte data bekend zijn, worden buurtbewoners op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en eventuele overlast.

Toegankelijkheid

Met de molenaar en slager die de molen zijn gevestigd, wordt gekeken naar hoe het monument toegankelijk kan blijven. Tijdens de werkzaamheden zal de molen opnieuw, voor korte tijd, niet draaien.