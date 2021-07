Opsporingsbijlage in DUIC: Hoop op doorbraak in cold case Sjaak Gerwig

De politie doet een ultieme poging om de cold case van de 18-jarige Utrechter Sjaak Gerwig op te lossen. Hoe kon het dan dat hij in 1995 zo bruut om het leven werd gebracht? Recent is er nieuwe specifieke informatie binnengekomen over de dood van de tiener. In de nieuwe DUIC krant is een uitgebreide opsporingsbijlage te vinden van de politie over de zaak. Peter R. de Vries zou vanavond in RTL Boulevard ingaan op de zaak van Sjaak Gerwig.

Sjaak Gerwig, ook wel bekend als Sjakie, raakte op 29 maart 1995 vermist. Hij vierde die avond thuis in Rivierenwijk de verjaardag van zijn zus en keek een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. Er werd gespeeld tegen Malta en Oranje won de wedstrijd met 4-0. Gerwig ging na de wedstrijd lopend naar zijn vriendin in de Baarsstraat in Utrecht, maar kwam niet meer terug.

Een paar dagen later, op 2 april, werd het lichaam van Gerwig gevonden in het water langs de Laagravenseweg in Nieuwegein. Volgens de politie was Gerwig meerdere malen op het hoofd geslagen met een zwaar voorwerp. Hij overleed aan de klappen en werd in het water gegooid. Daar lag hij een paar dagen voordat hij gevonden werd. De zaak is tot op heden niet opgelost.

Nieuwe informatie

De afgelopen periode is er nieuwe informatie binnengekomen bij de politie waarop de zaak heropend is en er opnieuw onderzoek wordt gedaan naar de dood van Gerwig. Het dossier is een zogenoemde cold case, dat is een ernstig misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van minimaal twaalf jaar dat nog niet is opgelost

Naar aanleiding van nieuwe specifieke informatie heeft de politie de zaak heropend. Zo doet de politie op dit moment uitgebreid onderzoek naar het scenario dat Sjaak een financieel conflict had met iemand in de wijk. Dit zou de aanleiding kunnen zijn geweest voor zijn dood.

Peter R. De Vries.

Peter R. de Vries zou vandaag in RTL Boulevard uitgebreid ingaan op de zaak van Sjaak Gerwig. De politie stond hierover in nauw contact met hem. Het Team Cold Cases in Midden-Nederland kent Peter R. de Vries als een warm pleitbezorger voor de aanpak van cold cases. “Zijn bijdrage vandaag wordt dan ook erg gemist”, schrijft de politie dan ook.

Omdat er hoop is op een echte doorbraak trekt de politie alles uit de kast om nog meer informatie te verzamelen. Daarom komt de politie vanaf vandaag met televisie-uitzendingen, posters langs de weg, een verhoogde beloning en deelt de politie verhalen van onder meer nabestaanden en rechercheurs in een speciale opsporingsbijlage in de papieren krant van DUIC. Deze bijlage wordt op straat, huis-aan-huis in Rivierenwijk en via honderden distributiepunten in de regio verspreid.

Verhoogde beloning

Rob Boon is coördinator van het cold case team van de politie Midden-Nederland. Hij komt uitgebreid aan het woord in een speciale bijlage die de politie samen met het Openbaar Ministerie heeft gemaakt over de cold case Sjaak Gerwig. Met de bijlage – die onafhankelijk van de redactie van DUIC is gemaakt – neemt de politie de lezer mee in de zaak, komt het onderzoeksteam aan het woord, worden scenario’s verkend en komen familieleden aan het woord. Ook is bekendgemaakt dat het tipgeld verhoogd wordt van 15.000 naar 30.000 euro. In de bijlage zegt Boon: “We moeten het hebben van mensen die informatie met ons willen delen. Dit is hét moment. Het mag niet zo zijn dat de dader op een terras rustig een biertje zit te drinken.’’

Ook de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, doet een oproep in de bijlage, een passage uit haar tekst: “Misschien heeft u het ontbrekende puzzelstukje in handen. Graaf nog eens in uw geheugen. Praat met elkaar. En praat met de politie als u iets weet, iets heeft gezien of gehoord. Het allerkleinste detail kan een grote stap zijn naar de oplossing.”

De politie laat weten dat tips welkom zijn via de opsporingstiplijn 0800-6070. Als tipgevers willen dat hun identiteit wordt afgeschermd in het onderzoek, kan ook contact worden gezocht met het Team Nationale Inlichtingen via nummer: 088 – 661 77 34. Meer informatie is te vinden op politie.nl/sjaakgerwig.