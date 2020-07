Organisator Nederland in opstand-demo opgepakt: sympathisanten verzamelen bij politiebureau

De organisator van de Nederland in opstand-demonstratie, Tinus Koops, is dinsdag in zijn huis gearresteerd. In een video op Facebook vertelt Koops dat hij is aangehouden omdat hij de burgemeester zou hebben bedreigd.

De politie Midden-Nederland laat weten dat er inderdaad een 38-jarige man is gearresteerd, met als reden ‘online bedreiging en belediging’. Een groepje van twintig sympathisanten heeft zich inmiddels verzameld voor het politiebureau bij Paardenveld.

‘’We verwachten hier de hele avond nog wel te staan’’, zegt een van de sympathisanten. Een ander tekent met blauw stoepkrijt ‘#FreeTinus’ op de stoep voor het politiebureau.

Park Oog in Al

Koops organiseerde afgelopen zaterdag de demonstratie van Nederland in opstand: ‘Stop de 1,5 meter waanzin. Vrijheid politiegeweld’. Het protest werd door de gemeente verboden, nadat ze hadden opgevangen dat er relschoppers op af zouden komen.

De organisator riep iedereen op toch te komen. De demonstratie heeft toen even plaatsgevonden in Oog in Al en is vrij snel beëindigd in de Kanaalstraat.