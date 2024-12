Oscar Smit wint het Camaretten Festival: ‘Soms vind ik iets enorm grappig, maar het publiek totaal niet’

Tegelijk jurist en comedian? De Utrechter Oscar Smit (31) doet het, alhoewel comedy langzamerhand een steeds groter deel van zijn leven wordt. Begin deze maand won hij de 58e editie van het Camaretten Festival in Den Haag. De jury was onder de indruk van zijn slimme grappen en beeldende manier van vertellen. De winst houdt in: een trofee, 2000 euro en met zijn twee mede-finalisten op tour door Nederland.

Hoe voelt het om de winnaar te zijn?

“Heel cool natuurlijk. Ik was verrast. We speelden in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. Daar passen 650 man in. Ik was al blij dat ik de finale had gehaald, want dat betekende dat ik sowieso op tour door Nederland mocht langs 60 theaters. Dat ik ook nog won, was helemaal feest. Ik had niet per se het gevoel: ik moet nu winnen. Dat gevoel had ik in de halve finale wel. Als ik ooit een eigen show wil, moet je wel de finale halen in zo’n wedstrijd.”

Hoe ging je finaleshow?

“Het ging heel goed. Ik was relaxed. Ik had het geluk dat ik al laatste speelde, want dan is de zaal al helemaal warm. Ook de presentator, Daan van der Hoeven, is een goede MC. Daardoor hadden de mensen er zin in. In de halve finale moest ik als eerste. Dat is geen fijne plek.”

Je bent jurist en comedian. Wat was je eerst?

“Ik werd eerst jurist en toen ook comedian. Ik heb Rechten gestudeerd, maar comedy er altijd naast gedaan. Sinds 2020 ben ik een van de vaste comedians van het Comedyhuis in Utrecht en daarvoor deed ik mee aan het talententraject. We zijn een professionele club. Je moet zeker een bepaald niveau hebben, maar sommige jongens hebben er een baan naast. Net zoals ik. Nu kom ik misschien op een punt om een stap te zetten richting een eigen show. Dan kan ik er misschien van gaan leven. Het is niet makkelijk om je geld te verdienen met comedy. Dat is een tijdje gelukt. Toen schreef ik voor het tv-programma Plakshot van de VPRO. Mijn juridische werk had ik tijdelijk opgezegd. Toch is financiële zekerheid wel lekker. Ik werk nu parttime als jurist. Daardoor is er ruimte voor comedy.”

Een eigen show lijkt je dus wel wat?

“Dat lijkt me heel leuk, maar 1,5 uur alleen op een podium zou wel even wennen zijn. Met het Camaretten Finalistentournee is het veilig: met twee anderen op één avond spelen.”

Hoe omschrijf je jouw speelstijl?

“Ik ben misschien wat inhoudelijker dan de meeste comedians. Ik zit in de hoek van Tim Fransen of Lebbis (Hans Sibbel). Het is inhoud gemengd met grapjes. In mijn finaleshow is de woningmarkt het centrale thema. Ik woon zelf ook nog in een studentenhuis, omdat ik nog geen huis kan kopen. Er zijn wat dingen aan het veranderen, maar de prijzen zijn nog steeds bizar hoog. Kopen is bijna onmogelijk, zeker als je geen rijke ouders hebt.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is het Comedyhuis aan de Oudegracht. Dat is een logisch, maar ook gemeend antwoord. Ik kom er vaak: ongeveer een keer per week. Ik speel zowel tijdens de vaste shows in het weekend, maar ook de try-outs op dinsdagavond. Soms vind ik iets enorm grappig, maar het publiek totaal niet, of andersom. Je kan niet zomaar grappen meenemen in professionele show zonder ze te testen.”

Heb je een mooie herinnering aan de stad?

“Ik ben opgegroeid in Utrecht en ben regelmatig in de oude Tivoli geweest. Dat was heel cool. Ik heb er wel eens De Dijk zien optreden. Ik ben 31, maar klink daardoor een beetje als een oude man. Het was een prachtige poptempel.”

Wat mist Utrecht?

“Er is geen rooftopbar. Dat vind ik raar. Toen TivoliVredenburg werd gebouwd, dacht ik: eindelijk een plek waar dat wel kan. Maar helaas.”

Waar haal jij je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Uit het dagelijks leven. Dat is meestal iets willekeurigs wat totaal niet grappig is. Zo vind ik beddengoed bijvoorbeeld ingewikkeld. Ik had een keer een gesprek over wat een hoeslaken nou ook alweer precies is. Over de woningmarkt ben ik bewust meer gaan lezen en me erin gaan verdiepen. Zulke onderwerpen, groot en klein, kan je allemaal door elkaar gooien in een show. Dat maakt het zo leuk.”

Utrecht is…

“…thuis.

Cameretten is het oudste en een van de grootste cabaretfestivals van ons land. Het begon in 1966 in Delft en dankt zijn naam aan een pleintje in het centrum van die stad. Eerdere winnaars zijn inmiddels grote namen. “Uit onze kweekvijver zijn al veel bekende cabaretiers voortgekomen,” schrijft het festival, “waaronder Herman Finkers, Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Hans Teeuwen, Kommil Foo, Ronald Goedemondt, Jandino Asporaat en Daniël Arends.”