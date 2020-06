Oud-politicus Broos Schnetz tijdelijk nieuwe voorzitter van Straatnieuws Utrecht

Oud-politicus en ondernemer Broos Schnetz wordt tijdelijk de nieuwe voorzitter van Straatnieuws Utrecht. Hij neemt het stokje over van Roel Freeke die naar eigen zeggen te weinig tijd heeft voor de functie.

Straatnieuws Utrecht staat voor een grote verandering. De krant, die jaren ook op papier verscheen, gaat zich de komende tijd richten op online-berichtgeving. Het bestuur is hierover momenteel in gesprek met de gemeente en verschillende partners in de stad. Ook heeft Straatnieuws organisaties die met dak- en thuislozen werken uitgenodigd om samen te werken aan de nieuwe koers.

Schnetz komt nu tijdelijk aan het roer te staan van het Utrechtse medium. Van 2012 tot 2016 was hij eerder voorzitter. “Ik heb gezien dat Straatnieuws ambitieuze plannen heeft en dat er grote veranderingen op stapel staan. Ik heb er veel zin in om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen en mee te helpen voor Straatnieuws een nieuwe toekomst te realiseren.”

De Utrechtse sociale ondernemer Annemiek Temming wordt bestuurslid. Zij schreef samen met bestuurder Peter Smit en hoofdredacteur Frank Dries het plan om van Straatnieuws een onlineblad te maken.

Kwetsbare mensen

Eerder dit jaar werd bekend dat Straatnieuws geen fysieke krant meer uitbrengt. Het initiatief bood dak- en thuislozen, en andere kwetsbare mensen in de samenleving, de mogelijkheid zichzelf te helpen aan een bescheiden inkomen, een dagbesteding en een sociaal netwerk.

Door een aantal mensen is een plan uitgewerkt om online door te gaan met Straatnieuws. In een eerder verschenen persbericht was daarover te lezen: “Op www.straatnieuws.nl is daar al wat van te zien. Het is nog niet zeker of dit initiatief op voldoende draagvlak kan rekenen. In de komende maanden zal moeten blijken of er voldoende geld en mogelijkheden zijn om via de website ook mensen in kwetsbare posities te ondersteunen. Donaties zijn en blijven dus zeer welkom.”