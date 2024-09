Overlast in stationsgebied en Lombok blijft ‘onverminderd’ hoog; Utrecht breidt verblijfsontzeggingsgebied uit

Het aantal geregistreerde incidenten in het stationsgebied en in Lombok-Oost is dit jaar gestegen ten opzichte van 2023. Zo moet de politie regelmatig in actie komen voor vechtpartijen en andere meldingen van overlast. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft daarom besloten het huidige verblijfsontzeggingsgebied te verlengen en nieuwe plekken aan te wijzen.

Vanwege aanhoudende overlast werd het stationsgebied op 28 september 2022 aangewezen als verblijfsontzeggingsgebied. Hierdoor kon aan overlastplegers tijdelijk de toegang tot dit gebied worden ontzegd. Vanaf 28 september 2023 werd de maatregel met een jaar verlengd én vanwege een verplaatsing van de overlast uitgebreid naar Lombok- Oost.

Inmiddels zijn we bijna weer een jaar verder en blijft, zoals het college van B&W het omschrijft, het aantal door de politie geregistreerde incidenten ‘onverminderd hoog’. Tussen begin januari en half juli van dit jaar werden er in het stationsgebied en Lombok-Oost 1.752 incidenten genoteerd, tegenover 1.566 geregistreerde incidenten een jaar eerder.

Het college schrijft deze stijging onder meer toe aan de extra inzet van politie en handhaving. Hierdoor worden de incidenten simpelweg vaker geregistreerd. Ook zou het komen omdat Utrecht nou eenmaal een ontmoetingsplek is voor veel mensen. “Ook voor groepen en individuen met andere bedoelingen.”

Dagelijks

De politie moet in dit gebied dagelijks in actie komen voor overlastmeldingen. Zo zijn er tussen januari en augustus van dit jaar al 612 verblijfsontzeggingen opgelegd. “De verblijfsontzegging zorgt in combinatie met andere maatregelen uit de integrale aanpak dat het aantal groepen overlastgevende personen is afgenomen”, aldus het college.

De cijfers liegen echter niet en er is nog steeds sprake van veel overlast. Hierdoor worden het stationsgebied en Lombok-Oost ook het komende jaar aangewezen als verblijfsontzeggingsgebied, en vanwege de toename van overlastmeldingen wordt dit gebied uitgebreid met de Van Sijpesteijntunnel, Smakkelaarsveld en Smakkelaarsburgt.