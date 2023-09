Nieuwe maatregelen tegen overlast Lombok-Oost: groter verblijfsontzeggingsgebied en weer cameratoezicht

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft besloten extra maatregelen te nemen tegen de grote overlast in Lombok-Oost. Ondernemers en bewoners in het gebied kampen al maanden met overlast van een groep voornamelijk veiligelanders. Burgemeester Dijksma heeft nu besloten het verblijfsontzeggingsgebied dat in het stationsgebied geldt uit te breiden naar Lombok-Oost. Ook keert het cameratoezicht in de buurt terug.

In verschillende gebieden in Utrecht is overlast van een groep vreemdelingen van buiten de Europese Unie. Burgemeester Dijksma legde eerder al uit dat het gaat om veiligelanders, ‘die niet op hulp zitten te wachten’. Afgelopen tijd werden meerdere maatregelen genomen en extra maatregelen werden onderzocht. Daaronder vallen ook het uitbreiden van het verblijfsontzeggingsgebied en het opnieuw inzetten van cameratoezicht. De gemeente gaat nu allebei die maatregelen doorvoeren.

298 verblijfsontzeggingen

Sinds september vorig jaar geldt er een verblijfsontzeggingsgebied in het stationsgebied. Personen die in dat gebied de openbare orde verstoren, krijgen gelijk een verbod om in het gebied te komen. Hoelang het verbod duurt, hangt af van hoe vaak iemand de openbare orde verstoort. In het stationsgebied werden sinds de invoering van de maatregel 298 verblijfsontzeggingen uitgeschreven. 36 personen kregen meerdere keren zo’n ontzegging en 59 personen werden aangehouden omdat ze de verblijfsontzegging hebben overtreden.

Volgens de gemeente zijn er sinds de maatregel in het stationsgebied ‘minder grote excessen en incidenten’, maar een deel van de problematiek heeft zich wel verplaatst naar de rand van het stationsgebied, het Beursplein, en naar Lombok.

“In de periode van 1 september 2021 tot 1 september 2022 waren in de openbare ruimte van de Timorkade 2 meldingen. In de periode 1 september 2022 tot en met 30 augustus 2023 waarin er in dezelfde ruimte 55 meldingen, waarvan 53 meldingen direct gerelateerd aan de problematiek van overlastgevende vreemdelingen”, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. De maatregel in het stationsgebied wordt met een jaar verlengd.

Verblijfsontzeggingsgebied voor een jaar

Burgemeester Dijksma heeft na overleg met de driehoek en op basis van klachten van ondernemers en bewoners uit Lombok besloten het verblijfsontzeggingsgebied vanaf 28 september ook uit te breiden naar Lombok-oost. De maatregel gaat daar voorlopig ook voor een jaar gelden. Mensen die in dit gebied de openbare orde verstoren, krijgen ‘onmiddellijk een tijdelijke verblijfsontzegging’.

Ook hier geldt dat de verblijfsontzegging langer wordt als de persoon vaker de openbare orde verstoort. Volgens Dijksma is ervoor gekozen om alleen te breiden naar Lombok-oost, omdat ‘er naar verwachting geen verdere verspreidingseffecten zullen zijn’. In het gebied wordt de komende maanden ook nog extra cameratoezicht ingezet.

“Ik ben mij er terdege van bewust dat er geen ‘quick fix’ is voor deze overlastproblemen”, schrijft Dijksma tot slot. Er wordt geprobeerd de overlastgevers vrijwillig terug te laten keren naar het land van herkomst, maar verder blijkt het lastig om de juiste hulp te bieden. “Het grootste deel van de groep heeft (bewust) geen asielprocedure gestart, heeft geen papieren bij zich, is ongeregistreerd (in Nederland en soms zelfs in heel Europa) en heeft vaak ook helemaal geen ambitie om langdurig in Utrecht of zelfs in Nederland te blijven. Men is zich ervan bewust dat de kans op asiel heel klein is. Ze willen ook vaak niet worden aangesproken en houden bewust hulp af.”