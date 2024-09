Parkeerplekken in Utrecht tijdelijk omgebouwd tot ontmoetingsplek: ‘Bewoners kunnen andere inrichting ervaren’

Zowel aan de Abel Tasmanstraat als bij de Bemuurde Weerd Oostzijde in Utrecht is sinds deze week een parkeerplaats tijdelijk omgebouwd tot ontmoetingsplek. “Op deze manier kunnen bewoners ervaren hoe het is om een andere inrichting van de straat en de parkeerplaatsen te hebben”, aldus de gemeente.

Aan de Bemuurde Weerd Oostzijde is een omgebouwde container op een parkeerplaats neergezet. Ondertussen werkt de gemeente naar eigen zeggen aan een plan om de straat ‘prettiger’ en ‘veiliger’ in te richten. Aan de Abel Tasmanstraat in Lombok is een houten vlonder met daarop verschillende oude gymbankjes geplaatst.

Beide ‘pop-up-elementen’ blijven ongeveer acht weken staan. “Meer en verschillend groen en ontmoetingsplekken maken een wijk gezelliger, gezonder en levendiger. Met het pop-up element creëren we een openbare plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Bewoners kunnen laten weten wat zij van de ontmoetingsplekken vinden. Willen ze dat dit soort initiatieven terugkeren in de wijk of hebben zij toch liever een extra parkeerplek?